Синът на Ная Ривера гледал как водите поглъщат майка му

С лед 6 дни издирване откриха тялото на звездата от „Клуб Веселие”, Ная Ривера.

Междувременно се разплете и историята около трагичната ѝ смърт във водите на езерото Пиру.

Преди по-малко от седмица синът на Ривера беше намерен сам в лодка. Тогава полицията започна издирването на майка му.

Ная Ривера изчезна, откриха сина ѝ сам в лодка

Момчето разказало пред служителите на реда, че двамата скочили във водата да плуват. Ривера обаче така и не се върнала обратно в лодката. С последни сили тя помогнала на сина си да стигне до плавателния съд, но не успяла да спаси и себе си.

Четиригодишното момче гледало от лодката как водите на езерото поглъщат майка му. Синът на Ривера е намерен няколко часа по-късно. Той бил заспал в наетата сутринта лодка. Носел спасителна жилетка. Втората жилетка била до него.

„Тя събрала достатъчно енергия, за да върне сина си в лодката, но не и за да се спаси”, заяви местният шериф Бил Аюб.

Намереното тяло е силно обезобразено заради дългия престой във водата, но предвид, че няма докладвани други изчезнали в последните дни в района на Пиру, както и с оглед на дрехите, властите смятат, че това е Ная Ривера.

