Ная Ривера изчезна, откриха сина ѝ сам в лодка

З вездата от „Клуб Веселие” (Glee) Ная Ривера е в неизвестност, а четиригодишният ѝ син бе намерен сам в лодка на езеро в Южна Калифорния, съобщава Би Би Си.

Ривера, която е на 33 години, наела лодката в сряда следобед на езерото Пиру, северозападно от Лос Анджелис, поясниха от шерифския офис на окръг Вентура.

Операцията по издирване и спасяване е прекратена снощи и „ще продължи отново”.

Ривера е най-известна с това, че играе мажоретка Сантана Лопес в „Клуб Веселие”. Телевизионният сериал - музикална комедия се излъчваше в мрежата от 2009 г. до 2015 г.

През 2013 г. Кори Монтейт, друга звезда на шоуто, почина от предозиране с хероин и алкохол.

Детето на Ривера е забелязано от друга лодка три часа след като актрисата е излязла с него в езерото.

Във вторник Ривера е публикувала в Туитър снимка на себе си и сина си с надпис „само двамата”.

