Силно земетресение край Тонга, има ли опасност от цунами

С илно земетресение бе регистрирано край Тонга.

Трусът е бил с магнитуд 6,3 според Гермаския изследователски център за геонауки, предаде Ройтерс. Европейско-средиземноморският сеизмологичен център е оценил магнитуда на 6,2, съобщи ТАСС.

Strong mag. 6.3 #earthquake - Tonga: Near Nouméa on Monday, December 11, 2023 at 06:33 GMT - share your experience - information: https://t.co/IAngp2sHVb