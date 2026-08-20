Свят

Бенямин Нетаняху: „Няма да търпим“ турско военно укрепване в Сирия

Израелският премиер косвено потвърди, че страната му стои зад удара по военното летище „Абу Духур“

20 август 2026, 06:34
Бенямин Нетаняху
Бенямин Нетаняху   
Източник: gettyimages
  • Нетаняху косвено потвърди израелския удар по сирийска военна база, заявявайки, че Израел е предупредил Турция да не установява военно присъствие в Сирия, но предупреждението не е било чуто.
  • Израелският премиер определи турското военно укрепване в Южна Сирия като заплаха, докато началникът на израелския генщаб заяви, че армията няма да позволи на враждебна сила да се установи близо до границата.
  • Турция отрича да планира разполагане на войски в Сирия, а американският специален пратеник за Сирия Том Барак осъди израелските удари като „ненужна ескалация“.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви вчера, че Израел „ясно“ е дал да се разбере на Турция, че не трябва да разполага база в Сирия, предаде АФП. По този начин той косвено призна за нанесен предишния ден удар по военно летище в съседната страна, отбеляза агенцията

Същевременно началникът на генералния щаб на израелската армия генерал Еял Замир посети войници, които държат под контрол район в Южна Сирия, и заяви, че армията няма да позволи на каквато и да било „враждебна сила да се установи“ по сирийската граница.

„Няма да търпим постепенното военно укрепване на Турция в посока на юг, защото това представлява заплаха за нас“, заяви Нетаняху в интервю, излъчено по радиото на израелската армия.

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Той каза, че Израел първоначално е изпратил принципно опoслание срещу турско военно присъствие на летище край Алепо, близо до турската граница.

„Очевидно не са го чули, затова се погрижихме да го разберат по-ясно“, каза той ден след като Израел бомбардира военновъздушната база „Абу Духур“ в северозападната сирийска провинция Идлиб.

Без изрично да поеме отговорност за този удар, канцеларията на Нетаняху първоначално заяви, че „Израел многократно е предупреждавал Сирия“ да не разрешава турско военно разполагане, „което би представлявало заплаха за сигурността на Израел“, но Дамаск „е избрал да пренебрегне тези предупреждения“.

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Турция, чиито отношения с Израел са изключително лоши след войната в ивицата Газа, отхвърли тези твърдения и отрече да има планове за разполагане на войски в Сирия.

Посланикът на САЩ в Турция Том Барак, който е и специален пратеник на американския президент за Сирия, осъди ударите и обвини Израел в „ненужна ескалация“.

Според Сирийския център за наблюдение на правата на човека – базирана във Великобритания неправителствена организация, която разполага с широка мрежа от източници в Сирия, турска военна делегация наскоро е посетила летището „като част от продължаващите усилия за възстановяването му и връщането му в експлоатация“.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
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