Бенямин Нетаняху: „Няма да търпим“ турско военно укрепване в Сирия

Нетаняху косвено потвърди израелския удар по сирийска военна база, заявявайки, че Израел е предупредил Турция да не установява военно присъствие в Сирия, но предупреждението не е било чуто.

Израелският премиер определи турското военно укрепване в Южна Сирия като заплаха, докато началникът на израелския генщаб заяви, че армията няма да позволи на враждебна сила да се установи близо до границата.

Турция отрича да планира разполагане на войски в Сирия, а американският специален пратеник за Сирия Том Барак осъди израелските удари като „ненужна ескалация“.

Netanyahu on Syria:



We will not tolerate a Turkish military entrenchment that moves south. We have made this clear in general terms.



Now, we saw that there was an intention by Türkiye to establish itself in an airfield near Aleppo. And we delivered a message.



The message was… — Clash Report (@clashreport) August 19, 2026

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви вчера, че Израел „ясно“ е дал да се разбере на Турция, че не трябва да разполага база в Сирия, предаде АФП. По този начин той косвено призна за нанесен предишния ден удар по военно летище в съседната страна, отбеляза агенцията

Същевременно началникът на генералния щаб на израелската армия генерал Еял Замир посети войници, които държат под контрол район в Южна Сирия, и заяви, че армията няма да позволи на каквато и да било „враждебна сила да се установи“ по сирийската граница.

„Няма да търпим постепенното военно укрепване на Турция в посока на юг, защото това представлява заплаха за нас“, заяви Нетаняху в интервю, излъчено по радиото на израелската армия.

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Той каза, че Израел първоначално е изпратил принципно опoслание срещу турско военно присъствие на летище край Алепо, близо до турската граница.

„Очевидно не са го чули, затова се погрижихме да го разберат по-ясно“, каза той ден след като Израел бомбардира военновъздушната база „Абу Духур“ в северозападната сирийска провинция Идлиб.

Без изрично да поеме отговорност за този удар, канцеларията на Нетаняху първоначално заяви, че „Израел многократно е предупреждавал Сирия“ да не разрешава турско военно разполагане, „което би представлявало заплаха за сигурността на Израел“, но Дамаск „е избрал да пренебрегне тези предупреждения“.

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Турция, чиито отношения с Израел са изключително лоши след войната в ивицата Газа, отхвърли тези твърдения и отрече да има планове за разполагане на войски в Сирия.

Посланикът на САЩ в Турция Том Барак, който е и специален пратеник на американския президент за Сирия, осъди ударите и обвини Израел в „ненужна ескалация“.

Според Сирийския център за наблюдение на правата на човека – базирана във Великобритания неправителствена организация, която разполага с широка мрежа от източници в Сирия, турска военна делегация наскоро е посетила летището „като част от продължаващите усилия за възстановяването му и връщането му в експлоатация“.