И ма промяна в президента на САЩ Доналд Тръмп. Той твърдеше, че е постигнал повече от всеки друг президент на страната – спорно твърдение. Сега обаче той говори за себе си като за месия, пише Закари Уолф в анализ за Си Ен Ен (CNN).

„Аз съм избраният”,

каза той в сряда за това, което той твърди, че е единствено и все още нещо, за което се надява – търговско споразумение с Китай.

Това се случи след като човек, който се занимава с теории на конспирацията го описа буквално като Краля на евреите и заяви, че евреите „го обичат като второто пришествие на Бог”, наричан още месия. След това Тръмп се пошегува, че ще награди сам себе си с Медал на честта – награда, която се дава за най-висока степен на военна доблест.

„Това реалният живот ли е?”,

попита редакционната колегия на в. „Ню Йорк Таймс” в сряда, в материал относно решението на Тръмп да отмени визитата си в Дания заради хладната реакция на премиера на страната на идеята му САЩ да купят Гренландия. Тръмп нарече датският министър-председател Мете Фредериксен „гадна” (вижте във видеото горе).

„Таймс” не спори дали идеята за закупуване на Гренландияе лоша, но определя като сюрреалистично решението на Тръмп да влоши дипломатическите отношения с Дания – малка държава, която е стабилен военен съюзник, заради оферта за недвижими имоти, която дори не е отправена официално.

Това е въпросът.

Реалността на Доналд Тръмп,

в която страните могат да се купуват и продават и в която си струва да се прекара един ден в словестна война с Дания, е различна от реалността на другите хора. Невероятно тънката му кожа, бойната му външна политика, пълното му отхвърляне на дипломацията, искането му за пълна лоялност за всичко това плащаме много висока цена.

Той продължава да води ядрени преговори с режим, управляван от инфантилен човек (бел. ред. Ким чен-ун), с когото смята, че има добри отношения, въпреки че повечето дипломати заявиха, че е активирал антиамериканска пропаганда.

Параноята му и ловът на вещици, които искали да съсипят президентстването му, заплашват доверието на американците в правосъдната система и разузнаването на страната. Неговата върховна вяра в способността му за преговори отчужди американските съюзници и доведе страната до търговска война с Китай, която все повече заплашва световната икономика.

Неспособността му да отстъпи доведе до най-дългото частично изключване на правителството в историята на САЩ.

В неговия кабинет има историческо текучество на кадри, тъй като той сменя настроенията си и след това или публично изхвърля свои високопоставени служители, или бива изоставен от тях.

А погрешните факти и откровените лъжи, които разпространява, изглежда се увеличават и не намаляват по време на неговото пребиваване в Белия дом. Даниел Дейл от Си Ен Ен е преброил 84 фалшиви твърдения, изречени от президента или чрез пост в социалната мрежа уиър или устно само за миналата седмица. Според Дейл това е рекорд за последните шест седмици.

Не става дума само за неумението му да борави с фактите. Дори по време на пътуването си до Ел Пасо, за да утеши жертвите на въоръжено насилие, той се хвали с размера на митинга си там преди месеци и критикува кмета на града, който нарече Рино.

Той или заблуждава всички, казвайки невероятни неща, за да се изтъкне, или както някои психиатри,наблюдаващ поведението му спорят от известно време, той просто отхвърля реалността и е станал налудничав.

Що се отнася до Конституцията, може да няма значение психическото му състояние.

Механизмът за отстраняване на президент от длъжност поради негодност е определен в 25-ата поправка, която изисква решение на кабинета му, който обаче в по-голямата си част е съставен от често сменяни кадри. Тръмп е на власт и е заобиколен от хора, които публично никога не са съгласни с него.

I made a mistake supporting @realDonaldTrump. I don’t need to be absolved of that. But now I will do what it takes to help make things right. https://t.co/GJwA8Y8yBz