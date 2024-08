Си Цзинпин ще посети Русия през октомври

К итайският президент Си Цзинпин ще участва в срещата на върха на БРИКС в руския град Казан през октомври, предаде държавната осведомителна агенция РИА Новости, като се позова на китайския посланик в Москва.

Xi Jinping will attend the BRICS summit in Kazan, Russia, which will take place in October. pic.twitter.com/RWk8Ysh4eN