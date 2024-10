"Щяхме да замръзнем до смърт": Две жени оцеляха три дни в Хималаите

Б ританска алпинистка, изчезнала в Хималаите, споделя облекчението си, след като е оцеляла три дни в „брутални“ условия, които са изложили живота ѝ на опасност.

Фей Манърс, родом от Бедфордшир, и партньорката ѝ в катеренето Мишел Дворак от Съединените щати са блокирани в планината Чаукхамба в Северна Индия, когато въжето, по което са движили храната, палатката и екипировката им за катерене, се скъсва и ги оставя без запаси.

Двойката изпраща спешно съобщение на височина над 6 096 м, но първоначално екипите за търсене и спасяване не успяват да ги открият.

Манърс заяви пред Би Би Си, че двойката е била „ужасена“, докато се е опитвала да преодолее част от спускането сама, преди да бъде посрещната от спасители.

Climbers rescued after three days on mountain https://t.co/yjsNbOGolq — BBC News (World) (@BBCWorld) October 6, 2024

Манерс е алпинист, специалист по трудни изкачвания, и понастоящем живее в Шамони, Франция.

След като една отчупена скала прерязва въжето, с което двойката тегли багажа си, Манърс казва, че се е почувствала „отчаяна“.

„Гледах как чантата пада надолу по планината и веднага разбрах какво ще последва“, каза тя.

„Не ни беше останало никакво оборудване за безопасност. Нямаше палатка. Нямаме печка, за да разтопим снега за вода. Никакви топли дрехи за вечерта. Брадвичките ни за лед и раковете за отстъпление обратно към базовия лагер. Нямахме челно фенерче за придвижване през нощта“, казва още тя.

Жените успяват да изпрати текстово съобщение до службите за спешна помощ, благодарение на което започват да ги търсят.

Когато започва да вали сняг, жените се прикриват на един перваз и споделят единствения спален чувал, който имат.

„Чувствах се хипотермична, постоянно треперех, а при липсата на храна тялото ми не разполагаше с енергия, за да се стопли“, казва Манърс.

Two foreign mountaineers, Michelle Theresa Dvorak from the #USA and Fay Jane Manners from the #UK, were safely rescued after being stranded for days at 6,015 metres on their ascent to the Chaukhamba III peak in #Uttarakhand



More details https://t.co/CARv5lcOqJ pic.twitter.com/xTHW7iswef — The Times Of India (@timesofindia) October 6, 2024

На следващата сутрин хеликоптер пристигнал, за да намери двойката, но не успял да ги открие, което означавало, че ги очакват още 24 часа в планината.

„Опитаха се да ни спасят, но условията бяха брутални за работата на компанията. Лошо време, мъгла, голяма надморска височина и не можеха да ни намерят, тъй като площта беше толкова обширна“, обяснява тя.

След като успяват да се спуснат с въже по планинската стена до топящ се лед, двете жени успяват да хванат малко вода в бутилките си.

Манърс казва, че едва са оцелели след бурята същия следобед и втората нощ в студа без храна и само с малко вода.

„Хеликоптерът отново прелетя покрай нас, не можеше да ни види. Бяхме съсипани. Знаехме, че трябва да се опитаме да слезем сами, тъй като хеликоптерът нямаше да ни помогне“, каза тя.

На втората сутрин те започнали предпазливо да се спускат по скалния откос, осъзнавайки, че физическото им отслабено състояние може да доведе до грешки.

В този момент те забелязват екип от френски алпинисти, които се приближават към тях - спасители, които са научили за положението им от общи приятели.

Indian Air Force tweets, "The rescue of two foreign (US & UK) mountaineers from Chaukhamba III trek in Uttarakhand's Chamoli is a testament to the resilience and skill of the Indian Air Force, along with the collaborative efforts of SDRF, NIM, and French mountaineers. After… pic.twitter.com/EjzrnvCri3 — TIMES NOW (@TimesNow) October 6, 2024

Те споделили екипировката си, храната и спалните чували с жените и се свързали с хеликоптера с точното място за спасяване.

Манърс каза: „Разплаках се от облекчение, знаейки, че можем да оцелеем. Те ни помогнаха да преминем през стръмния ледник, което щеше да е невъзможно без нашето оборудване. Ние щяхме или да замръзнем до смърт, или да се опитаме да прекосим стръмните ледници без подходящото оборудване и да се подхлъзнем за наша сметка. Или може би, може би хеликоптерът най-накрая щеше да ни намери?“

През 2022 г. Манерс е първата жена, изкачила маршрута Phantom Direct по южната стена на Гранд Жорас в Монблан.

През изминалата година тя успешно изкачва и върхове в Пакистан и Гренландия.

Манърс описва амбицията си да вдъхнови жените да се интересуват от алпинизъм и да се занимават с алпинизъм като хоби.

Тя заяви, че инцидентът, при който е прекъснато въжето, „е нещастен и много рядък“.

„Справихме се много добре, за да оцелеем и да се оттеглим по начина, по който го направихме“, добави г-жа Манърс.

Тя каза, че се чувства „изтощена, психически унищожена и преуморена до степен, в която не мога да спя“.

Сега двойката заяви, че планира да яде местна индийска храна, преди да успее да се прибере с полет у дома при близките си.

Говорител на Министерството на външните работи, Британската общност и развитието заяви:

„Подкрепяме семейството на британска жена, обявена за изчезнала в Индия, която междувременно е била спасена.“

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase