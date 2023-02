Щетите от "Габриел" ще струват милиарди на Нова Зеландия

Н ова Зеландия съобщи, че щетите от циклона Габриел, взел най-малко 11 жертви, може да надхвърлят 13,5 милиарда новозеландски долара (8,42 млрд. американски долара), предаде Ройтерс.

New Zealand's cyclone death toll at 11, thousands still missing https://t.co/WwSqV7iOmp pic.twitter.com/PLegQbsXKz