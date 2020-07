Ще успее ли Русия да спечели кюрдите в Сирия

М иналата седмица Русия гласува с вето резолюция на Съвета за сигурност на ООН, според която трансграничните доставки на хуманитарна помощ от Турция към бунтовническите и кюрдските райони в Сирия, трябва да продължат без прекъсване. Около гласуването имаше напрежение и дипломатически натиск, който в крайна сметка доведе до спиране на резолюцията. Русия, а с нея и Китай, искат да има само един пункт, през който да преминава помощта и той да е контролиран от правителството на Асад. Досега имаше два пътя – през границата с Турция и през Ливан-Дамаск. Ветото в ООН означава, че сега всички доставки към Сирия през Турция ще достигат първо в Дамаск, а оттам ще се разпределят натам, накъдето Асад и руските сили сметнат, че е нужно. Организации, в това число хуманитарната организация на ООН, предупреждават, че подобен ход може да застраши големи райони на Сирия, които са извън правителствения контрол.

Ветото оказва директен натиск не само върху бунтовниците, но и върху кюрдите, които все още имат близки отношения със САЩ. Това накратко означава, че както и в други епизоди от гражданската война в Сирия, американските сили в Североизточна Сирия ще се сблъскат с тежки времена заради руската икономическа блокада върху кюрдските райони, освен ако Вашингтон не предприеме по-сериозни и решителни действия да осигури непрекъснати доставки на продоволствия и хуманитарна помощ.

Russia and China have blocked a German-Belgian proposal for continuing humanitarian aid for Syria in the UN Security Council.https://t.co/B8Gpo0L1ms