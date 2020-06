САЩ притискат режима на Асад със санкции срещу съюзниците му

Т ози месец се очаква да влязат в сила нов пакет от санкции на САЩ върху режима на сирийския президент Башар Асад. Санкциите, считани за най-тежки досега, са част от т.нар. Акт „Цезар“ – закон, одобрен през декември 2019 г., който позволява на американската администрация да налага ограничения върху чужди компании и държави, които подпомагат сирийското правителство в операциите му срещу цивилното население.

„Цезар“ е кодовото име на сирийски офицер, който дезертира през 2013 г., разкривайки с над 50 000 снимки жестокостите, извършвани в затвори и болници срещу хора, участвали в протестите и арестувани от службите за сигурност на сирийското правителство. Изображенията на обезобразени и слаби тела, напомнящи кадрите от нацистките лагери, са направени от специализирана полицейска единица, която документира извършването на разпити за вътрешните, секретни архиви на сирийската Държавна агенция за сигурност.

„Цезар“ пази анонимността си усърдно, но действията му провокираха многобройни реакции на най-високо ниво в Европа и САЩ. Така например, изображенията бяха изложени в Брюксел, а във Вашингтон Конгресът започна да обмисля ответни действия. Самият сирийски офицер излезе на изслушване пред Конгреса през 2014 г., но отне пет години, за да може да бъде формулиран законопроект.

Приетият от Тръмп акт в самия край на 2019 г., включва налагане на санкции върху всяко лице, компания или държава, замесени в търговия с правителството в Сирия или подпомагане на действията му. Очаква се санкциите да влязат в сила до края на юни 2020 г.

В същото време в Германия се водят дела срещу двама висши сирийски офицери, обвинени в извършване на мъчения в клон на Държавна сигурност в столицата Дамаск. Макар двете събитията да не са директно свързани, те са сигнал, че хватката върху Асад се стяга.

The Caesar Act promotes accountability, through sanctions and travel restrictions, of the Assad regime and those responsible for atrocities in #Syria . This effort supports the Syrian people's call for a lasting political solution in line with #UNSCR 2254. https://t.co/D4re1aTInm

САЩ имат седем изисквания, за да премахнат санкциите – Асад и Русия трябва да прекратят използването на сирийското въздушно пространство, за да извършват удари по цивилна инфраструктура; зоните, контролирани от Асад, Русия и Иран трябва да бъдат отворени за хуманитарни коридори и доставяне на помощи; Асад трябва да освободи всички политически затворници; сирийските правителствени, руски и други сили трябва да спрат атаки по медицинска инфраструктура; правителството на Асад трябва да предприеме законови мерки срещу онези, извършили военни престъпления, да позволи завръщането на бежанци и да компенсира цивилни заради смъртта на техни роднини.

Актът „Цезар“ е много детайлен и покрива всички икономически и военни дейности не само на правителството в Сирия, но също и на Иран и Русия. В същото време не става ясно как САЩ възнамерява да принуди Москва и Иран да се придържат към условията и не се споменава дали Вашингтон смята да налага бъдещи санкции върху Иран и Русия. В момента американците водят разговори с Кремъл за Либия и опитват да договорят политическо решение за край на войната в Сирия.

Може да се предположи, че Москва и Техеран няма да бъдат очаровани от ограниченията и наказанията, предвидени от „Цезар“, след като сирийският режим е вече подложен на санкции. Вашингтон даде да се разбере, че контролираните от кюрдите райони в северна Сирия ще бъдат изключени от санкциите, но в тези провинции сирийското правителство има силни търговски връзки, включително в продажбата на петрол и зърно – два ресурса, изключително важни за оцеляването на правителствените райони.

Актът не споменава Турция, чиито сили са разположени в северна и северозападна Сирия и заедно с Русия контролират зоните между бунтовниците и сирийските правителствени сили. През последните месеци има сериозно напрежение в кюрдския район Африн, който попада в зоната на влияние на Турция.

Ефикасността на „Цезар“ все още не може да бъде преценена на терен, но САЩ предупреждават от повторно налагане на международни санкции върху Иран, които бяха вдигнати след подписването на ядреното споразумение през 2015 г. Скорошното изтичане на военното ембарго, което е част от ядрената сделка, може да накара САЩ да предприеме действия.

Ембаргото възпрепятства Техеран за купува конвенционално оръжие в срок от пет години след подписването на споразумението, който свършва в средата на октомври тази година. Русия, Китай и европейските държави, които са част от споразумението – и в голяма степен са и търговски партньори на Иран – са против налагането на ново ембарго.

The Caesar Act will take effect on June 17 and new sanctions will hit #Syria, but will likely have ramifications across the border in #Lebanon. Read more here:https://t.co/ODdNSXNDqg