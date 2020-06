Назрява ли нов бунт в Сирия

П рез последните месеци Сирия остана встрани от основния новинарски поток, но събитията от последните дни върнаха темата в полезрението на световните агенции. Относителното спокойствие, наложено след турско-руската сделка, прекратила настъплението на сирийските правителствени войски в Северозападна Сирия, създаде представата, че гражданската война е към своя край, въпреки че коментатори предупреждаваха, че има редица нерешени проблеми.

Част от тях излязоха на повърхността през май и се засилиха в началото на юни. В началото на седмицата сирийската валута се срина до невиждана досега стойност от 3150 лири за долар.

Подобен крах на сирийската лира не беше отчитан дори в годините, когато се водеха най-тежките сражения. Икономиката е пред колапс, а това води до нови трусове в района, които са проблем за страните, замесени в конфликта и най-вече за Русия.

Едно от най-важните събития са продължаващите протести в Южна Сирия. От месеци там има напрежение, стигна се и до сблъсъци между местните градски съвети в провинция Дараа, съставени от бивши бунтовници и разположените в района сили на правителството на Асад.

И макар ескалацията да беше видима, светът не реагира, докато в началото на юни не избухна протестна вълна в населения с друзи град Суейда.

Провокирани от икономическата ситуация и срива на местната валута, демонстранти се събраха в центъра на града и скандираха анти-правителствени лозунги, напомнящи ситуацията от 2011.

„Сирия е за нас, не за Асад!“ е само един от лозунгите, които могат да бъдат чути от многобройните видео кадри, пуснати онлайн от активисти и местни жители. Гневът към правителството е очевиден. Някогашна житница на района, сирийската инфраструктура и икономика са разбити след девет години на сражения, а близо 80% от население живее в бедност.

Сирийският изследователски център изчислява, че войната струва около 530 милиарда долара, а кризата в съседен Ливан, както и отражението на пандемията от Covid-19, направи ситуацията за сирийците още по-тежка от началото на тази година.

В Ливан работят мнозина сирийци, а бизнесмени държат парите си в банки в Бейрут и днес те чувстват опасност за средствата си, заради политическото положение и масови демонстрации в ливанските градове.

