Самолет се вряза в най-високата сграда в Пекин

С амолет, приблизително с размерите на автомобил, се разби в най-високата сграда в Пекин. Полицията затвори улиците около небостъргача и пречи на минувачите да правят снимки, предаде Ройтерс, като се позова на очевидци.

Небостъргачът „Ситик Тауър“ в източната част на Пекин е на 108 етажа. Той е централата на държавния конгломерат „Ситик Груп“ и е най-високата сграда в китайската столица.

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На мястото има засилено полицейско присъствие, а някои улици, водещи към сградата, са затворени за автомобили. Според очевидци полицаи не разрешават на хората да правят снимки, искат от тези, които са направили снимки, да ги изтрият, и ги отпращат настрана от сградата.

Два стъклени панела на един от високите етажи на сградата са повредени. Към момента няма официален коментар от страна на властите, отбелязва Ройтерс.

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Публикациите за сградата в китайските социални мрежи за сградата от днес бяха бързо премахнати.

Десетки полицейски автомобили и няколко пожарни са спрели на улиците около сградата.