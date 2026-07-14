Турски съд издаде международна заповед за арест на Бенямин Нетаняху

Т урски съд издаде международна заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху във връзка с блокирането на многократните опити на хуманитарната флотилия „Глобал Сумуд“ да достави помощ в ивицата Газа. Това съобщава турското издание Türkiye Today.

Решението е взето от 11-ия Висш наказателен съд в Истанбул по дело, образувано след колективен иск срещу Нетаняху и още няколко високопоставени представители на израелските власти.

Какви са обвиненията

Според информацията обвиненията срещу израелския министър-председател включват престъпления срещу човечеството, геноцид, умишлено причиняване на телесни повреди и изтезания.

В обвинителния акт са включени и други твърдения, сред които повреждане на имущество, възпрепятстване на движението на плавателни съдове, незаконно задържане и лишаване от свобода.

Разследването започва през 2025 г.

През ноември 2025 г. истанбулски съд издаде предварителни заповеди за арест на Нетаняху и десетки други израелски официални лица. Те бяха мотивирани както с действията срещу хуманитарната флотилия, така и с обвиненията на Турция за извършвани от Израел „геноцидни действия“ в ивицата Газа.

По-късно, през април тази година, Главната прокуратура на Истанбул внесе обвинителен акт, с който поиска доживотни присъди при строг режим за израелското ръководство. Турските прокурори аргументират позицията си с твърдението, че турските съдилища имат юрисдикция по случая съгласно разпоредби на международното морско право.

Какво означава решението

Според Türkiye Today издаването на международната заповед за арест представлява официален опит на турските власти да поискат съдействие от други държави за изпълнение на съдебното решение.

На този етап няма информация за реакция от страна на израелското правителство.

*Важно уточнение: Международната заповед, издадена от турски съд, не е равнозначна на международна заповед за арест чрез Интерпол и не води автоматично до задържането на Бенямин Нетаняху извън Турция. Дали тя ще бъде изпълнена зависи от законодателството на съответната държава, както и от евентуални последващи международни процедури и решения на компетентните органи.