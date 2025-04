Руски удари по Суми навръх Цветница убиха поне 21 души

Р уски ракети удариха украинския североизточен град Суми, докато хора се събираха за неделни църковни служби по случай Цветница, убивайки най-малко 21 души, казаха местни власти, цитирани от Си Ен Ен (CNN). „Много хора бяха убити днес в резултат на ракетния удар“, каза Артьом Кобзар, изпълняващ длъжността кмет на Суми, потвърждавайки броя на загиналите.

Ракерите удариха центъра на града на Цветница, докато жителите посещаваха църковни служби в един от най-натоварените за църквата дни в годината,

добави той.

Две балистични ракети са били изстреляни от Русия по центъра на града, каза Владимир Артюх, ръководител на военното управление в региона. „По това време много хора бяха на улицата“, каза той. „Врагът се надяваше да нанесе най-големи щети на хората в град Суми“.

Непроверени снимки и видео от мястото на инцидента показват тела, лежащи на улицата и спасителни операции в ход.

Кадри, публикувани в Telegram, показват момента, в който ракетите удариха града, регистрирайки силен шум и голям облак черен дим, издигащ се във въздуха.

