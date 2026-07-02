Свят

Шпионски скандал: Русия е наблюдавала ядрени обекти в Европа цели 18 месеца

Тези действия, извършени с „съществена безнаказаност“, разкриват сериозни пропуски в сигурността на критичната инфраструктура на континента, твърди нов доклад на Международния институт за стратегически изследвания

Надежда Неменски Надежда Неменски

2 юли 2026, 12:22
Шпионски скандал: Русия е наблюдавала ядрени обекти в Европа цели 18 месеца
Източник: iStock/GettyImages

Р усия е организирала продължителна и координирана кампания за наблюдение с дронове над ключови ядрени обекти в Западна Европа в продължение на 18 месеца. Тези действия, извършени с „съществена безнаказаност“, разкриват сериозни пропуски в сигурността на критичната инфраструктура на континента, твърди нов доклад на Международния институт за стратегически изследвания (IISS).

Разкритията идват на фона на продължаващото геополитическо напрежение и подчертават методите на хибридна война, използвани за тестване на отбранителните способности и събиране на разузнавателна информация. Всеки подобен инцидент има своята предистория, вписана в по-широкия контекст на отношенията между Русия и Запада.

Мащаб и методология на операцията

Анализът, цитиран от The Guardian, документира 144 отделни инцидента в повече от дузина държави. Според изследователите кампанията е започнала в края на 2024 г. и е била оркестрирана от Кремъл.

Операциите са били насочени към ядрени обекти във Великобритания, Франция, Белгия и Нидерландия, като конкретно се споменава и базата на Кралските военновъздушни сили Лейкънхийт. Според доклада за целта са използвани дронове, изстрелвани от плавателни съдове, част от така наречения „сенчест флот“.

В доклада на IISS се заключава, че руското разузнаване е действало със „съществена безнаказаност“, оставяйки властите в Европа „неподготвени и объркани“. Това показва високо ниво на планиране и изпълнение, целящо да остане под радара на конвенционалните системи за сигурност.

Последици за европейската сигурност

Способността за провеждане на такава продължителна и мащабна кампания за наблюдение повдига сериозни въпроси относно сигурността на най-чувствителните обекти в Европа. Инцидентите не са просто събиране на данни, а демонстрация на способности и форма на психологически натиск.

Тези действия се вписват в по-широката стратегия на Русия за използване на асиметрични тактики за постигане на стратегически предимства. Наблюдението на ядрени съоръжения предоставя критична информация не само за военни, но и за енергийни мощности, което е от ключово значение в съвременния геополитически климат.

Очаква се разкритията на Международния институт за стратегически изследвания да предизвикат спешен преглед на протоколите за сигурност в страните членки на НАТО и ЕС. Вероятно ще последва засилване на сътрудничеството в областта на контраразузнаването и защитата на критичната инфраструктура в отговор на нарастващата заплаха.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Guardian    
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