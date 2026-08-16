Двама загинали, стотици евакуирани заради пожари на остров край Атина

Д вама души загинаха, а стотици бяха евакуирани, след като на гръцкия остров Саламин, близо до Атина, избухнаха два пожара, съобщиха от пожарната служба.

Говорител на пожарната заяви, че „са открити две тела“ в района на плажа Перистерия в южната част на острова. Час по-рано службата обяви, че стотици хора са били спешно евакуирани.

„Има стотици плажуващи и постоянно живеещи жители, издадена е заповед за евакуация“, каза заместник-говорителят на пожарната Янис Артопиос пред държавната телевизия ERT.

Министерството на гражданската защита е издало четири заповеди за евакуация в кратък интервал, след като пожарите са избухнали „почти едновременно“ в Перистерия и Селиния – два популярни плажа в южната и източната част на острова, заяви Артопиос. „Това е труден пожар в населена територия“, добави той, цитиран от АФП.

Някои пътища са останали отворени, а полицейски служители са били разположени на място, за да насочват хората към безопасни места, каза Артопиос.

Девет души са се нуждаели от медицинска помощ заради изгаряния, съобщи държавната информационна агенция ANA.

Саламин, разположен непосредствено западно от Атина, има около 37 000 жители, много от които са възрастни хора. Днес плажовете са били пълни с хора, съобщиха представители на местните власти.

Местните власти са се опитвали да предотвратят разрастването на пожара в Селиния към планината и сливането му с другия пожар, заяви заместник-кметът на Саламина Тодорис Занис пред телевизията.

Пожарът е обхванал борови гори и храстова растителност, съобщиха представители на властите.

Пожарната служба е мобилизирала значителни сили – около 200 пожарникари, близо 50 пожарни автомобила, шест самолета и седем хеликоптера, като са били изпратени подкрепления от континенталната част на страната, каза Артопиос.

Гръцката брегова охрана съобщи, че е изпратила седем патрулни катера в района, а няколко други частни плавателни съда, включително фериботи, са били приведени в готовност.

„До момента около 90 души са евакуирани по море. (Операцията) протича гладко“, съобщи говорителят на бреговата охрана Теофанис Балатсукос пред ERT.

Пожарната служба също е разположила два плавателни съда, които участват в операцията, заяви Артопиос.