Шон Пен напусна Украйна пеша: Вървяхме мили до полската граница

Д ни след като беше в Киев, за да заснеме сцени за документалния си филм за руското нашествие в Украйна, холивудският актьор и режисьор Шон Пен се оказа сред хилядите бегълци, искащи да достигнат до Полша, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Той публикува снимка в Туитър, на която е с раница и дърпа багаж на колелца, докато върви по път между автомобили в колона.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH