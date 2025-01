Шолц: Твърденията, че може да се срещна с Путин са неприлични

Г ерманският канцлер Олаф Шолц отхвърли твърденията, че може да се срещне с руския президент Владимир Путин преди края на февруари, съобщи "Киев Индепендънт".

Родерих Кизеветер, говорител по въпросите на отбраната на германския Християндемократически съюз (ХДС), заяви в X, че "има все повече индикации, че канцлерът Шолц ще пътува до Москва и ще се срещне с Путин преди 23 февруари".

#BREAKING #Germany #Russia German Chancellor Olaf Scholz has denied claims by CDU Bundestag member Roderich Kiesewetter that he plans to meet Russian President Vladimir Putin before February 23, calling the allegations "false" and "deeply inappropriate."



Kremlin spokesman Dmitry… pic.twitter.com/elI9m5oSv9