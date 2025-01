Шолц изрази безпокойство от подкрепата на Мъск за "Алтернатива за Германия"

Г ерманският канцлер Олаф Шолц изрази безпокойство от подкрепата на милиардера Илон Мъск за крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) преди парламентарните избори в страната на 23 февруари, предаде ДПА, като се позова на публикувано днес интервю на канцлера за германското сп. "Щерн".

Социалдемократът Шолц каза за "Щерн", че не го притесняват нападките на Мъск срещу него или други германски политици и че подкрепата на милиардера за крайнодесните е далеч по-тревожна.

