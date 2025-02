Шокиращо видео: Как би изглеждало да бъдеш изяден от акула

Н еочакван инцидент, заснет по-рано този месец, разкрива шокираща гледка – как би изглеждало да бъдеш изяден от акула.

На 9 февруари група водолази хранеха акули край Бахамските острови, когато една от тях прояви твърде голям апетит. Видеоклип, споделен от ABC News, показва как тигрова акула захапва камерата на гмуркач, докато той отваря сандък с рибна храна.

A shark was captured on video charging at and nearly swallowing a diver’s camera during a feeding in Freeport, Bahamas.



After the shark took a bite, the still-intact camera recorded a view from inside the animal’s mouth before being spat out. https://t.co/83qoTDuQXZ pic.twitter.com/NZ0qEgzcio