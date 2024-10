"От ръката ми буквално шуртеше кръв": Водолаз си направи аксесоар от зъбите на акула

В ъв Френска Полинезия млад мъж оцеля след нападение на акула и си направи бижута от зъбите й, забити в ръката му, пише „Дейли стар“.

20-годишният Ангъс Кокот плувал под вода с маска, шнорхел и плавници, придружен от приятел. В един момент приятелите се разделили и Кокот бе нападнат от тъмно сива акула. Тя захапа ръката му и не я пусна, докато мъжът не заби резачка за водолазно въже в хрилете ѝ. По думите му не е имал време за паника, затова веднага е предприел действия. Когато хищната риба отплувала, мъжът успял да се изкачи на рифа и да повика помощ.

„От ръката ми буквално шуртеше кръв – изглеждаше като одрано пилешко бутче“, спомня си Кокот. Пострадалият бе откаран в болница с военен самолет. Както се оказа, акулата прекъснала нервите и сухожилията на ръката. Наложили се сложни операции и присаждане на кожа.

