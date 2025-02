Акула уби 17-годишно момиче в Австралия

17-годишно момиче загина след нападение от акула, докато плуваше край бреговете на Куинсланд, Австралия.

Парамедиците бяха повикани на плажа Уорим , северно от Бризбейн, около 4:45 ч. местно време, след сигнал за "сериозен инцидент с ухапване от акула", съобщи службата за бърза помощ на Куинсланд в X (бившия Twitter).

Tragic Loss: 17-year-old Charlize Zmuda was fatally bitten by a shark while swimming off Bribie Island, Queensland. Despite swift rescue efforts, she succumbed to her injuries. #RIPCharlize #Australia #AsifAli #iQOONeo10R McCabe pic.twitter.com/1UhUzFoWeX

Според австралийския новинарски оператор ABC News, момичето е получило тежки наранявания в горната част на тялото, докато плувало в югоизточния край на остров Бриби. Подробности за вида на акулата все още не са оповестени.

Източници в социалните медии споделиха, че името на жертвата е Чарлиз Замуда.

Очевидецът Кристофър Потър, който пристигнал на плажа малко след нападението, разказа пред ABC News:

"Тук редовно плуват групи, сутрин и следобед. Известно е, че около Бриби има много акули, но да се случи толкова близо до брега... Това е истински шок."

Спасителната служба Surf Life Saving Queensland обяви, че плажът ще остане затворен до второ нареждане.

So much for the baited drum lines at this beach but sadly it’s the risk anyone takes entering their domain.



Third fatal shark attack since Summer began in Australia. Praying hard that there are no more 🙏



Rest in peace Charlize. Beautiful girl fatally mauled at just 17 doing… pic.twitter.com/1oZfcgrDjS