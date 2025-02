Жена остана без ръце, след като се опита да позира за снимка с акула

С тремежът към перфектната снимка понякога може да вкара хората в опасни ситуации с опустошителни последици. Това е болезнено вярно за 55-годишна канадка, която губи и двете си ръце след ужасяваща среща с близо 2-метрова акула.

Както съобщава Mirror, жената е била на почивка на островите Търкс и Кайкос, когато миналия петък се е случила трагедията. Докато е била във водата само на няколко метра от брега, тя внезапно е била нападната от акула и е получила тежки наранявания.

Местните власти съобщават, че 55-годишната жена се е опитала да влезе в контакт с акулата и да си направи снимка, когато е станало нападението. Свидетели на плажа описват ужасяващата сцена, когато съпругът ѝ се втурнал към нея и отчаяно се опитвал да отблъсне хищника, докато той кръжал около нея.

Снимки от последствията показват жената, която лежи на земята, заобиколена от хора, които се опитват да спрат кървенето от ръцете ѝ. Междувременно видеозапис, заснет от друг турист, показва акула, която плува наблизо в морето. Според един от посетителите на плажа хищникът се е задържал във водата близо 40 минути след нападението.

