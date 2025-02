Кит погълна гребец, но го изплю невредим (ВИДЕО)

Г ърбат кит за кратко погълна гребец край чилийската Патагония, но бързо го изплю обратно невредим.

Миналата събота, Адриан Симанкас гребеше с баща си Дел в Баия Ел Агила, близо до фара Сан Исидро в Магелановия проток, когато неочаквано се появява гърбат кит точно пред него.

За броени секунди грамадното животно си отвори устата и погълна Адриан с целия му каяк. Дел, само не метри разстояние, улови страшния момент на видео.

Мигове след това Адриан изплува обрано на повърхността, внезапно освободен от кита.

„Стой спокоен, стой спокоен,“ чува се да казва бащата, след като синът му е освободен от устата на кита.

A male kayaker was swallowed by a humpback whale off Chilean Patagonia before being released seconds later, unharmed.



Adrián Simancas was kayaking with his father, who filmed this video as the massive mammal suddenly surfaced. pic.twitter.com/0nuE6OP88s