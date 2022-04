Шествия в подкрепа на Путин: Какво става в Германия?

Т ой е германски блогър, но говори на безупречен руски език. В едно видео, публикувано в Тик Ток, Рене Х. се обръща към руския президент Владимир Путин с думите:

"Скъпи г-н Путин, много съжалявам, че европейските страни не Ви разбират (…) Ще се радвам на всеки един, който излезе тук на улицата, за да Ви подкрепи. Проблемът е обаче, че не е възможно да излезеш с руски флаг на улицата. Веднага ще те арестуват. Защо европейците не искат да разберат за какво става дума в конфликта между Украйна и Русия? Аз напълно Ви подкрепям. Там има само фашисти и свине. Най-добре е Зеленски да бъде отстранен."

Pro-Russia protesters rallied in Germany on Sunday, the country's Russian-speaking population demanding an end to the discrimination it says it has suffered since war began in Ukraine. Authorities fear the protests are promoting Moscow's war narrative https://t.co/s4kxiqSa3I pic.twitter.com/9UTeDuQ0x3

Автомобилно шествие от паралелен свят

Видеото на този германски почитател на Путин бурно се разпространява от рускоговорящи потребители в социалните мрежи. Дори руската държавна телевизия "Первый канал" съобщи за този "храбър германец", който е посмял публично да подкрепи Русия. А че развяването на руски флаг по улиците на Германия не е забранено, тоест Рене Х. лъже, няма значение!

Същият този Рене, заедно със своя приятел Кристиан Ф. - руски германец с прякор "Игор" - месец по-късно организира автомобилно шествие. В Берлин дефилират около 400 автомобила с руски, съветски и германски флагове. Минувачите в столицата са шокирани, викат "Срам и позор!" и показват средни пръсти. Няколко жени на тротоара избухват в сълзи, понеже шествието се провежда тъкмо в деня, когато излизат снимките от зверствата в Буча.

"Как не ви е срам! В Украйна умират хора", вика Ерика Б., край чийто дом преминава шествието. Тя самата е руска германка, но смята, че хората в колите живеят в "паралелен свят".

#Russians who immigrated to #Germany took to the streets to protest against the acceptance of refugees from #Ukraine



If there are those in #EU who are nostalgic for #Soviet Union it is time to return to their homeland, where there is no more currency and shortage of basic goods. pic.twitter.com/ywKwJpbV7K — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

"Мир" всъщност значи "победа на Русия"

Два свята действително се сблъскват по улиците на Германия. А участниците в шествието се правят, че не разбират защо е цялото това негодувание. "Ние сме за мир", повтарят те. Когато ги поразпиташ обаче, веднага разбираш, че под "мир" те всъщност имат предвид военна победа на Русия.

"Истината е на страната на Русия", убедена е една възрастна жена. "Ако НАТО не се бяха месили, сега в Украйна щеше да има мир! Там всички са нацисти!", казва мъж на средна възраст. "Тук сме, за да подкрепим Русия. Няма да оставим своите хора в беда", вълнува се един млад баща с тениска с лика на Путин. "Не разбирам защо изведнъж всички се оказаха против Путин. Ами че той просто иска с тази специална операция да прекрати войната, която се води в Донбас от 2014 година. Той е моят президент!", пали се млада рускиня от Сибир, която вече от 8 години живее в Германия.

Срещу автошествието в Берлин имаше и протест, организиран от руското опозиционно движение „Демократи-Да", които излязоха с украински знамена. Алекс С. разказва за роднините си, които избягали от войната в Украйна и сега живеят в неговото жилище. Той дори се опитва да спре с тялото си автомобилите. "Това е пропагандна акция! Засрамете се! Руските германци са против тази война!" Но посланията на Алекс явно не достигат до участниците в шествието.

Pro-Russia protesters rallied in Germany on Sunday, with the country's significant Russian-speaking population demanding an end to the discrimination it says it has suffered since war began in Ukrainehttps://t.co/VY3m2EdSHG pic.twitter.com/SgIRE6SRiL — AFP News Agency (@AFP) April 10, 2022

И руснаците в Германия не са пощадени от пропагандата на Кремъл

Специалистът по въпросите на миграцията Янис Панайотидис смята, че всеки четвърти представител на рускоезичното малцинство в Германия е под въздействието на кремълската пропаганда. "В началото тези хора си мълчаха", казва Панайотидис. "Сега обаче ставаме свидетели на все повече проруски демонстрации. От една страна, те се обясняват със страховете от предполагаемо надигане на русофобия в Германия, страхове, които целенасочено се разпалват в социалните мрежи с помощта на фалшиви новини. От друга страна, аз смятам, че войната действа мобилизиращо. И колкото по-дълго продължава, толкова по-бурна ще става и пропагандната война. Ще продължава и все по-бурното огласяване на такива позиции."

Медина Шауберт, която е част от организация за интегриране на чужденците в Берлин, също забелязва, че от началото на войната рускоезичните хора в Германия целенасочено биват обстрелвани с фалшиви новини. В района на Берлин, където нейното дружество работи, живеят 30 000 души, които говорят руски като майчин език. От години те консумират руски медии и в момента са много податливи на агресивната държавна идеология на Русия. Новините за някаква "омраза срещу Русия" се разпространяват като горски пожар по многобройните канали на Телеграм, където се подвизават както руснаци, така и германци, които залитат по конспиративни теории. Повечето от тези "новини" са фалшиви и имат за цел само да наливат масло в огъня.

An enormous car parade of cars with mostly Russian flags in Berlin, #Germany, today. Reportedly, the parade in support of Russia gathered 5000 cars.



They can't complain about the media blackout in Germany. They have access to information and can see what Russians did in Bucha. pic.twitter.com/20Oco5p3RB — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) April 3, 2022

Фалшивите новини се разпространяват в руската общност от години

Шауберт разпознава модела "Лиза", по който през 2016 година беше разпалено голямо напрежение. Тогава в мрежите беше разпространена фалшивата новина за 16-годишно руско момиче, което уж било отвлечено и изнасилено от бежанци. По-късно се разбра, че в дъното на кампанията са били крайнодесни германци и руснаци, както и близки до Кремъл мрежи. "Не разбирам защо още след този случай Германия не забрани руските телевизионни канали. Тук изобщо не става дума за свобода на медиите, защото това не са медии, а пропагандни инструменти", казва Медина Шуберт.

Тя се тревожи особено за децата на рускоезичните хора в Германия, които покрай родителите си също стават жертва на кремълската пропаганда. В момента в социалните мрежи се разпространява "новината" за едно момче, което било принудено пред целия си клас да се дистанцира от Путин. В пропутинските чатове се говори, че това е "русофобия" и "психологическо насилие". Във видео в Ютюб една щутгартска ученичка от руски произход се оплаква, че в училище се говорело само за войната, че всички викали "Слава на Украйна", а така някой ден в Германия щяло да се стигне до третиране на руснаците точно така, както в Украйна.

Prorussische Demo in #Frankfurt inklusive russischer Kriegspropaganda. Gegenüber @BILD behaupten Teilnehmer, #Russland befreie die #Ukraine von #Nazis. Kriegsverbrechen der russischen Armee wie die Bombardierung von Krankenhäusern und das Massaker von #Butscha werden geleugnet. pic.twitter.com/kodFt11H6W — Peter Wilke (@peterjwilke) April 10, 2022

Малки, но ефективни групи стоят зад демонстрациите

Не е изненадващо, че в хода на войната Кремъл активизира своите пропагандни мрежи в Германия, казва политологът и специалист по Русия Феликс Рифер. "Русия води унищожителна война срещу Украйна и вярва, че се намира във война с целия Запад. Путин и управляващите елити в Русия смятат, че това за тях е битка на живот и смърт и се опитват да представят своята завоевателна война като самоотбрана", пояснява Рифер.

Една правозащитничка, която предпочита да остане анонимна, вече от години наблюдава как определени организации и медии се опитват да манипулират хората в духа на кремълската идеология. "Забелязвам, че плакатите и ораторите на повечето проруски сборища са едни и същи. Те обикалят страната, за да мобилизират руснаците и да ги убедят, че в Германия ги унизяват и лишават от права. А когато повтаряш това достатъчно често, хората започват да вярват", казва тя.

На 9 април в столицата на провинция Баден-Вюртемберг Щутгарт се проведе проруско шествие. И в него участие взеха едва няколко стотин души - малка група на фона на близо трите милиона рускоговорящи в Германия.