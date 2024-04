Киев: Шест руски самолета са свалени при атака с дронове

У крайна извърши нападение с дрон срещу цели в Южна Русия и твърди, че е унищожила шест руски самолета във военновъздушна база в Ростовска област.

Източници от службите за сигурност съобщиха за Би Би Си, че още осем самолета са били сериозно повредени, а 20 военнослужещи може да са били убити или ранени.

В базата в Морозовск се намират самолети Су-27 и Су-34, използвани на фронтовата линия в Украйна, твърдят източниците.

Русия не е съобщила нищо за съобщенията за нападение на летището.

Руски официални лица обаче заявиха, че над 40 безпилотни самолета са били насочени към региона, който граничи с Украйна.

Руският военен анализатор на Би Би Си Павел Аксьонов казва, че атака от толкова много дронове за кратко време би могла да претовари противовъздушната отбрана.

Руското министерство на отбраната съобщи, че Саратов, Курск, Белгород и Краснодар също са били обект на нападение. То заяви, че всички безпилотни самолети са били свалени.

"В Морозовска област на Ростов е била поразена електрическа подстанция, в резултат на което около 600 души са останали без ток за няколко часа", съобщи губернаторът на Ростов Василий Голубев в канала си в Telegram и добави, че са нанесени щети на 16-етажен жилищен блок.

В по-късен пост той съобщи, че осем души са били ранени от експлозиви, детонирали на един от падналите дронове по време на разследване на мястото "недалеч от аерогарата".

Ukraine conducted a drone strike on locations in southern Russia and asserts that they successfully eliminated six Russian aircraft at an airbase in the Rostov region. https://t.co/bqZ5lk8vyu