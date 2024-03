"Чувствителен звяр" и "примадона": Ще обърнат ли хода на войната самолетите F-16

У крайна се подготвя за пристигането на изтребителите F-16 на General Dynamics през следващите месеци, но включването на еднодвигателния свръхзвуков изтребител в арсенала ѝ ще отнеме време.

Норвегия, Дания, Нидерландия и Белгия предлагат повече от 60 F-16, а многонационална коалиция в момента обучава пилоти и екипажи. Изтребителите са в отговор на молбите на Киев да помогнат за изравняване на шансовете на руските военновъздушни сили в небето над Украйна.

Но пускането на изтребителите в действие ще бъде изключително трудно. Базите ще бъдат основни мишени за руски атаки, самите самолети ще бъдат маркирани от руските системи за противовъздушна отбрана, ремонтът им ще бъде предизвикателство и дори използването на неподготвени писти може да саботира деликатните самолети.

НАТО позволи украинските F-16 да удрят цели в Русия

Том Рихтер, бивш пилот от морската пехота на САЩ, който е летял с F-16, когато е бил в Националната гвардия, казва, че самолетът е "чувствителен звяр" в сравнение със самолетите МиГ и Сухой от съветската епоха, с които украинците са свикнали да летят.

"Ако някога сте се приближили и сте докосвали МиГ-29 на авиошоу, а след това сте се приближили и сте поставили ръце върху F-16, можете да усетите дори отвън колко високотехнологичен е F-16. Той е примадона, много е чувствителен и се нуждае от висока поддръжка", казва Рихтер. Съветските самолети са по-"груби и тромави", могат да излитат и кацат на лошо поддържани летища и се нуждаят от по-малка поддръжка, смята той.

В друга ситуация Украйна би построила модерни бази и писти, които да приемат самолетите, но това не е възможно по време на война.

Six experienced Ukrainian combat pilots have completed a training program from the Royal Air Force in the UK and are now learning to fly F-16 Fighting Falcon jets, with a further ten trainee pilots right behind them, the Royal Air Force said in a press release. 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/EWeKaCay85 — Umair Aslam (@Defense785) February 24, 2024

"F-16 наистина се нуждаят от известна адаптация - това е подготовката на пистите, защото при самолетите МиГ колесникът е по-деликатен, колелата са малки, въздухозаборниците са ниско до полосата, може да има опасност от поглъщане на предмети. Но всичко това може да бъде решено. Рискове има за цялата авиация", заяви Юрий Ихнат, говорител на украинските военновъздушни сили.

Тази грижа ще обхване и разполагането на екипи с уплътнител за покриване на пукнатини и цепнатини или неравности по бетона на пистите възможно най-близо до фронтовата линия, за да се избегне превръщането в очевидна цел само на няколко добре поддържани обекта, казва Джъстин Бронк от мозъчния тръст Royal United Services Institute.

"Като начало, пистите и маршрутите за рулиране на много места ще трябва да бъдат гладки и постоянно проверявани за отломки, като се има предвид, че ниско разположените еднодвигателни F-16 са податливи на земни отломки в сравнение с МиГ-29", посочва той.

Diva jets: Why ‘sensitive’ F-16s will be hard work for Ukraine.

The multi-role Western fighters will help Ukraine even the odds but it won’t be easy to use the “high maintenance” jets in wartime.https://t.co/IGYcMGib1u — Laurentiu B . 🇪🇺 (@laurbjn) March 1, 2024

Самолети от съветската епоха

Това е драстична промяна в сравнение със самолетите, които украинците използват в момента.

В началото на 2022 г. Украйна е разполагала със 71 изтребителя Су-27 и МиГ-29, 14 бомбардировача Су-24М и 31 щурмови самолета Су-25, според годишния доклад за военния баланс на Международния институт за стратегически изследвания.

В доклада за 2024 г. се посочва, че Украйна разполага със 78 боеспособни самолета. През третата година от войната Русия разполага с 1169 самолета от този вид.

Русия е заплашила да свали френски патрулни самолети над Черно море

От началото на инвазията Словакия и Полша също така са прехвърлили на Украйна около 33 изтребителя МиГ-29 - много от тях с обновена авионика и въоръжение, за да отговарят на стандартите на НАТО.

F-16 ще увеличат военновъздушните сили на Украйна и ще ѝ дадат много по-мощни възможности срещу руските врагове.

"F-16 ще подобрят значително ефективността на нашата авиация. Пилотът ще може да управлява ракетите от въздуха, като определя целта. Той ще може да получава реална разузнавателна информация в бойна обстановка и да взема съответните решения за поразяване на целите. Освен това ще бъде възможно да се използват ракети "въздух-въздух". Които могат да летят на разстояние до 180 километра", заяви Ихнат.

Американски изтребител F-16 се разби край бреговете на Южна Корея

Това ще се окаже от решаващо значение на бойните полета, където украинските войници са обстрелвани от руски бомби и ракети, хвърляни от въздуха.

Първите самолети трябва да се появят до това лято, заяви датското министерство на отбраната.

"Трудно е да се определи фиксиран график за даряването на изтребителите F-16, тъй като има няколко условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да може Украйна да използва дарените самолети", заяви министърът на отбраната Троелс Лунд Поулсен, подчертавайки адаптацията, която трябва да се случи, преди самолетите да могат да летят от украинските летища.

F-16 FIGHTING FALCON - LIVING LEGEND



So many years later, and still not to be underestimated!



Soon we will see F-16 fighter jets in Ukraine. I think it's about 8-10 weeks before they arrive.



Ukrainian Air Force spokesman Yuri Ignat:



"The pilots of the Armed Forces of Ukraine… pic.twitter.com/LEZp7gdU4f — WORLD AT WAR (@World_At_War_6) March 1, 2024

Подготовка на терена

Съществува прозаичното изискване да се гарантира, че всичко - от комплектите с инструменти до резервните части и стойките - е на мястото си - заедно с оборудването за безопасно управление на хидразина, силно запалима течност, използвана за захранване на аварийната резервна система на F-16.

Докато украинските пилоти и екипажи преминават обучение за летене и поддръжка на F-16, почти сигурно е, че високоспециализирани западни изпълнители също ще трябва да бъдат в страната, за да наблюдават работата, казва Бронк.

Войниците на Киев трябва да се научат как да ремонтират, поддържат и крият самолетите F-16 от руските радари, шпиони и сателити. "Нашите техници и авиационни инженери в момента също се обучават на Запад заедно с нашите пилоти”, казва Ихнат.

Ukraine is preparing for the arrival of General Dynamics F-16 Fighting Falcon jets in the next months.



But incorporating the single-engine supersonic fighter into its arsenal will take more than training pilots.



🔗 https://t.co/0x9ysKfWw0 pic.twitter.com/XNjX6vOKNU — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) March 1, 2024

Той твърди, че F-16 са по-модерни и по-автоматизирани от самолетите МиГ. "Той е като самолет конструктор. Можеш просто да извадиш един счупен елемент и да го изпратиш за ремонт", казва той и допълни: "Това е най-разпространеният реактивен самолет в света: Първо, той е лесен за поддръжка. Второ, може да изпълнява задачите, от които Украйна се нуждае на този етап от войната."

Това се твърди и от войниците, които се обучават на самолетите.

Неотдавна Инициативата "Обединени 24" на украинския президент Володимир Зеленски публикува видеозапис на украински пилоти и инженери, които завършват обучение в Дания.

#aircadets

ACTO104 Under 16s Group

Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon

Originally General Dynamics & commonly known as the Viper, the F-16 is a highly manoeuvrable fighter that features wing-body blending & became the last US fast jet with a single tail fin. pic.twitter.com/1UXhLrzNLn — #AircraftRecognition For Air Cadets (@AirrecC) February 21, 2024

"Първоначално, когато за първи път се запознахме със системата, тя ни се стори неразбираема и нереалистична за интегриране в украинската действителност. Но сега разбирам, че тя много опростява работата, спестява време и си струва да вървим напред. Ако искаме да се развиваме като държава, като военновъздушни сили", каза украинският техник, идентифициран като Игор.

Пилотите също са нетърпеливи да започнат да летят.

"Това е наистина супер интересен самолет за летене. F-16 е по-пъргав. Усещането е, че самолетът иска да го управляваш по-агресивно", казва украински пилот.

Нидерландия ще предостави на Украйна 42 броя самолети F-16

