Шарл Мишел: Постигнахме споразумение за помощта от 50 млрд. евро за Украйна

И маме сделка, съобщи председателят на Европейския съвет Шарл Мишел по повод преговорите за промяна на бюджета на ЕС.

Всички 27 държавни и правителствени ръководители одобриха предоставянето на допълнителни 50 милиарда евро за Украйна от европейския бюджет, добави той.

По неговите думи решението води до предвидимост в европейската помощ за Киев.

We have a deal. #Unity



All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.



This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.



EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…