Севернокорейци се “маскират” като руски войници на фронтовата линия

С евернокорейски войници, „маскирани“ като руски бойци от Сибир, са влезли в сблъсък с украински войски, заяви министърът на отбраната на Киев, въпреки че броят на жертвите сред силите на Пхенян все още не е ясен.

Севернокорейските войници, разположени заедно със силите на Москва, са били преоблечени така, че да изглеждат като руски новобранци от източния сибирски регион Бурятия, заяви Рустем Умеров пред южнокорейската телевизия KBS.

През последните седмици украинското, южнокорейското и западното разузнаване заявиха, че Северна Корея изпраща между 10 000 и 12 000 войници в Русия, за да подкрепят военните усилия на Москва срещу Киев.

Севернокорейските войници вече са в Донецк

Умеров заяви, че досега е имало „дребномащабни сблъсъци“ между украинските и севернокорейските войски, но че Украйна все още не може да провери колко жертви е дала Северна Корея или колко войници са станали военнопленници.

В статия, публикувана във вторник, неназован украински служител заяви пред „Ню Йорк Таймс“, че сблъсъците с участието на севернокорейски войски са били ограничени и вероятно са имали за цел да проверят линиите на Украйна за слаби места.

Войските на Пхенян са се присъединили към руската 810-а отделна военноморска пехотна бригада, каза служителят. Базираният в САЩ мозъчен тръст, Институтът за изследване на войната (ИИВ), заяви във вторник, че Русия вероятно се опитва да интегрира севернокорейските бойци във военната структура на Русия, вместо да има „отделни севернокорейски части, които да се бият под руско командване“.

