КНДР обяви "възможно най-силна стратегия" спрямо САЩ

В ъзможно най-силна стратегия“ на отговор спрямо САЩ беше обявена на заседание на Централния комитет на Корейската трудова партия, съобщи севернокорейската новинарска агенция КЦНА, цитирана от Ройтерс.

Заседанието е било свикано от лидера на Северна Корея Ким Чен-ун в периода 23 – 27 декември. Този род срещи често се използват от севернокорейското ръководство в последните години за обявяване на ключови политически послания.

