Северна Корея временно ще спре изпращането на балони с боклуци към Юга

С еверна Корея заяви, че ще спре да изпраща балони, пълни с боклук, през границата с Юга. Пхенян твърди, че балоните са били ефективна контрамярка срещу „пропагандата“, изпращана от южнокорейски граждани.

От 28 май насам Северът е изпратил близо хиляда балона, носещи торби с боклук, съдържащи всякакви отпадъци, съобщиха от южнокорейската армия, предаде АФП.

🇰🇵🇰🇷| Photos are emerging this morning of the balloons sent from North #Korea that have landed in South Korea overnight, filled with trash not propaganda leaflets, and some bursting their loads with what appears to be manure. pic.twitter.com/kpot3CdE7Z