Северна Корея успешно е създала "най-мощната ядрена сила в света"

П од ръководството на своя лидер Ким Чен-ун Северна Корея (КНДР) успешно е създала най-мощната ядрена сила в света, съобщиха държавните медии на страната, докато режимът засилва развитието на ядрената и ракетната си програма, предаде южнокорейската агенция Йонхап.

Твърдението беше публикувано на фона на спекулации, че Пхенян е във финалната фаза на подготовката си да направи трети опит за изстрелване на военен шпионски сателит след два неуспешни опита през май и август.

