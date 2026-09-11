България

Радев: Пагубно за съставянето на ВСС е процедурата да се превърне в инструмент за партийно надлъгване

Премиерът посочи, че промяна в Конституцията за намаляване на мнозинството изисква време и новите членове на ВСС ще се избират по действащите правила. Той нарече „абсолютна спекулация“ твърденията за руски военни и подчерта, че тероризмът няма място в нашето общество

Обновена преди 30 минути / 11 септември 2026, 11:40
Румен Радев
Румен Радев   
Източник: БТА

П ремиерът Румен Радев коментира пред журналисти предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет. На въпрос дали преди процедурата може да бъде намалено необходимото парламентарно мнозинство от 160 на 144 гласа, както е заложено в управленската програма, премиерът посочи, че подобна промяна изисква изменение на Конституцията и няма как да бъде извършена толкова бързо, съобщи NOVA.

„Знаете какви са сроковете за промяна в Конституцията. Това е сравнително тежка процедура и изисква много време“, обясни Радев.

Така новите членове на ВСС ще трябва да бъдат избрани по действащите правила. Премиерът заяви още, че не е изненадан от факта, че част от парламентарните сили, сред които ГЕРБ и ДПС, не са издигнали свои кандидати. Според него по-важният въпрос е процедурата да не се превърне в инструмент за партийно надлъгване. „Това ще бъде наистина изключително пагубно за съставянето на ВСС“, каза той.

По думите му, ако целта на политическите сили действително е да бъдат избрани най-подходящите кандидати, не би трябвало да допускат блокиране на процедурата.

Радев уточни, че разговори между парламентарните сили се водят в Народното събрание. „Аз се надявам да има разум да не се блокира процесът, да не се използва за тяснопартийни нужди и за идеологическа пропаганда, а да се придържаме всички към тези всеобхватни критерии, които ще се приложат към новия избор, и той да бъде обективен“, посочи премиерът.

Радев: Твърденията за руски военни тренировки са абсолютна спекулация

Министър-председателят беше попитан и за медийни публикации, свързани с предполагаеми тренировки на руски военни в Габровско. Той категорично отхвърли твърденията. „Няма какво да коментирам по медийни публикации. Мога да ви кажа, че това е абсолютна спекулация“, заяви Радев.

За 11 септември: Тероризмът няма място в нашето общество

В деня, в който се отбелязва годишнината от терористичните атаки в САЩ от 11 септември 2001 г., премиерът заяви, че противодействието на тероризма изисква действия на много институции и тясно международно сътрудничество. „Тероризмът няма място в нашето общество. И ние трябва да се борим с всички сили да ограничим всякакви прояви на тероризъм“, каза Радев.

Той подчерта, че това е изключително сложна задача, която предполага координация между различни институции и взаимодействие с международните партньори на България.

Според премиера атентатите от 11 септември са поставили и фундаментален въпрос пред демократичните общества - докъде може да стига ограничаването на индивидуалните права в името на сигурността. „Големият въпрос, който постави 11 септември, е до каква степен могат да се ограничават човешките свободи в името на безопасността. Все още няма точен отговор на този въпрос. И това е една от дискусиите на нашето време“, заяви Радев.

 

Източник: DarikNews.bg     
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