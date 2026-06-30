Сериозна загуба за Доналд Тръмп във Върховния съд на САЩ

В ъв вторник Върховният съд на САЩ отхвърли опита на президента Доналд Тръмп да ограничи правото на гражданство по рождение в Съединените щати, предава "Ройтерс".

Решението, взето с 6 срещу 3 гласа, отбеляза втория път тази година, в който съдът анулира важна инициатива на Тръмп, след решението от февруари да отмени мащабните му глобални мита.

Върховните съдии потвърдиха решение на по-долна инстанция, което блокира изпълнителната заповед на Тръмп, нареждаща на американските агенции да не признават гражданството на деца, родени в Съединените щати, ако нито един от родителите не е американски гражданин или законен постоянен жител, т. нар. притежател на "зелена карта".

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Оспорващите заповедта твърдят, че тя нарушава формулировката в 14-ата поправка на Конституцията на САЩ, която предоставя гражданство на родените в Съединените щати.

Тръмп, който многократно е тествал границите на президентската власт във вътрешната и външната си политика, издаде заповедта миналата година в първия си ден след завръщането си на поста държавен глава, като част от набор от политики за борба с легалната и нелегалната имиграция.

Критиците обвиниха републиканския президент в расова и религиозна дискриминация в подхода му към имиграцията. Оспорващите заявиха, че Върховният съд вече е разрешил въпроса за гражданството по рождение в дело от 1898 г., наречено "Съединени щати срещу Уонг Ким Арк", което признава, че 14-тата поправка предоставя гражданство по рождение на американска земя, включително на децата на чуждестранни граждани.

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Преди решението някои експерти изчислиха, че заповедта на Тръмп може да засегне правния статут на до 250 000 бебета, раждани всяка година в САЩ, и може да изисква от семействата на милиони други да доказват гражданския статус на децата си.

Консервативният съдия Брет Кавано се съгласи с решението за отхвърляне на директивата на Тръмп, но не се съгласи с обосновката. Той заяви, че заповедта противоречи на отделен федерален закон, кодифициращ правата на гражданство по рождение, но не и на самата 14-а поправка.

14-ата поправка отдавна се тълкува като гарантираща гражданство за бебета, родени в Съединените щати, с само малки изключения, като например децата на чуждестранни дипломати или членове на вражески окупационни сили. Т. нар. Клауза за гражданство, гласи: "Всички лица, родени или натурализирани в Съединените щати и подлежащи на тяхната юрисдикция, са граждани на Съединените щати и на щата, в който пребивават."

Администрацията на Тръмп твърдеше, че фразата "подлежащи на тяхната юрисдикция" означава, че раждането в Съединените щати не е достатъчно за гражданство и изключва бебетата на имигранти, които са в страната незаконно или чието присъствие е законно, но временно, като например студенти или такива с работни визи.

Според Белия дом гражданство трябва да се предоставя само на децата на онези, чиято "основна лоялност" е към Съединените щати, включително граждани и постоянно пребиваващи, като такава лоялност се установява чрез "законно местожителство".

"Върховният съд потвърди правото на гражданство по рождение, което е твърде лошо за нашата страна, но ние лесно можем да се реваншираме в Конгреса чрез законодателство, с подкрепата на президента, което вече е решено по време на този процес. Не е необходима дълга и тромава конституционна поправка! Конгресът трябва да започне днес да работи за прекратяване на скъпото и несправедливо за нашата страна право на гражданство по рождение. Те ще имат моята пълна и абсолютна подкрепа!", заяви Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.