Археолозите са твърде ужасени да отворят гробницата на първия император, пазена от теракотената армия

П рез март 1974 г. фермер, петима от братята му и един услужлив съсед копаеха кладенец североизточно от Сиан, столицата на провинция Шънси в Китай, когато направиха едно от най-удивителните археологически открития на 20-ти век, предаде IFL Science.

Копаейки в земята, те се натъкнаха на статуя, която първоначално предположиха, че е Буда. Разследванията от археолози скоро показаха, че това не е така. Фермерът, Ян Джъфа, се е натъкнал на една от около 8000 теракотни скулптури на войници, датиращи от около 200 г. пр.н.е.

Откритието беше неочаквано за всички. Има изненадващо малко записи за Теракотената армия, както е известна сега, въпреки мащаба на проекта, за който сега е известно, че е погребално изкуство, погребано с император Цин Ши Хуан през 210–209 г. пр.н.е.

„Изграждането на сложния некропол в Линтун, близо до Сиан, провинция Шънси, Китай, започва, когато 13-годишният Цин Шихуан се възкачва на трона през 247 г. пр.н.е. и е завършено при смъртта му по-малко от 40 години по-късно“, обяснява статия по темата.

„Работната сила може да е включвала до 700 000 занаятчии и работници от всички краища на империята Цин, някои от които са били роби, които може да са били екзекутирани, след като са изпълнили задълженията си. Предвид факта, че нищо подобно не е съществувало преди това в Китай, този проект би представлявал монументално начинание, което е представило множество технологични и логистични предизвикателства.“

След разкопките, в ямите бяха открити хиляди войници в реален размер (средната височина на войниците е 178 сантиметра), бойни коне, други животни и уважавани сановници. Целта им е да „охраняват“ близкия мавзолей на Цин Ши Хуан, и в това отношение те вършат доста добра работа. Самата гробница никога не е била отваряна до ден днешен, повече от 2000 години след запечатването ѝ.

Има няколко причини, поради които гробницата никога не е била отваряна, някои от тях са практически, а други са малко по-скоро от типа „Индиана Джоунс“.

От практическа гледна точка, една от причините, поради които археолозите не искат да отварят гробницата, е страхът от щетите, които биха могли да ѝ нанесат. При разкриването на първите теракотени войни, лакът под боядисаните им лица се навиваше в рамките на около 15 секунди след излагане на въздух. Вместо това са предложени неинвазивни методи за поглед във вътрешността на гробницата, като мюонна томография (и космически лъчи) за моделиране на обекта, но досега това не е било използвано.

А освен това има страх от капани.

„През деветия месец Първият император беше погребан в планината Ли. Когато Първият император за пръв път се възкачи на трона, започнаха изкопните и подготвителните работи в планината Ли. По-късно, когато той обедини империята си, 700 000 мъже бяха изпратени там от цялата му империя. Те изкопаха три слоя подпочвени води и изляха бронз за външния ковчег“, пише китайският историк Съма Циен за изграждането на гробницата около век по-късно.

„Бяха построени дворци и живописни кули за стотина чиновници, а гробницата беше напълнена с редки артефакти и прекрасно съкровище. На занаятчиите беше наредено да направят арбалети и стрели, заредени да стрелят по всеки, който влезе в гробницата. Живакът беше използван за симулиране на стоте реки, реките Яндзъ и Жълтата река, и голямото море, и беше настроен да тече механично. Отгоре имаше изображения на небесните съзвездия, отдолу – черти на земята. Свещи бяха направени от мазнина на „човек-риба“, която е изчислена да гори и да не угасва дълго време.“

Не е ясно дали тези арбалети и стрели са вътре в гробницата, камо ли дали биха стреляли по нищо неподозиращи археолози 2000 години в бъдещето. Въпреки това, живакът, споменат в разказа, е правдоподобен, след като изследвания на атмосферното съдържание на атомен живак над гробницата откриха концентрации до 27 ng/m3, значително по-високи от фоновите нива в района.

„Силно летливият живак може да излиза през пукнатини, които са се развили в структурата с течение на времето, и нашето разследване подкрепя древните хроники за гробницата, която се смята, че никога не е била отваряна/ограбвана“, пише този екип в своето проучване.

„Ясно е, че има много големи несигурности в тези оценки, но нашите открития добавят към достоверността на 2200-годишните записи на историка Съма за съществуването на големи количества живак в гробницата на император Цин“, добавиха те.

Засега гробницата остава запечатана, както е била преди хиляди години. Но може би един ден археолозите ще получат по-добър поглед отвътре, използвайки методи за сканиране, преди да рискуват двойната заплаха от арбалети и отравяне с живак, и ще научат повече за този завладяващ период от историята на Китай.