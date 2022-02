Семпло, но красиво: Закриха Зимните олимпийски игри в Пекин

З имните олимпийски игри в Пекин бяха закрити със семпла, но красива церемония в китайската столица, предаде БТА.

16 дни около 2900 спортисти се бореха за разпределението на 109 комплекта медали в дух на олимпийско примирие.

Сред официалните гости са президентът на Китай Си Цзинпин и президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Томас Бах.

Темата на спектакъла "Един свят, едно семейство" се счита за "събиране на хора от цял свят и една незабравима китайска Нова година прекарана с всички нас заедно в Пекин като едно семейство".

Пекин е единственият град, който беше домакин на летни и на зимни олимпийски игри съответно 2008 и 2022 година.

"През последните 16 дни ние се наслаждавахме на вашето изключително представяне. Всички вие дадохте най-доброто от себе си, показахте уважение един към друг, подкрепяхте се, дори когато страните ви бяха в конфликт. Вие давахте пример за солидарност и мир. Ние споделяме този олимпийски дух и подкрепяме всички спортисти, които заради пандемията не успяха да осъществят мечтата си, но вие винаги ще имате място в олимпийското семейство. Изключително сме благодарни на домакините от Китай. Олимпийските села бяха великолепни, съоръженията впечатляващи, организацията изключителна", каза в речта си Томас Бах.

Повечето от знамената на държавите по време на парада бяха носени от доброволци, включително и на България, тъй като много от делегациите вече са напуснали Пекин.

Парадът на спортистите включваше голяма част от шампионите и медалисти от последните дни на Игрите в китайската столица. Той започна с представителите на Гърция и завърши с домакините от Китай.

Kакто обикновено на всяка подобна церемония бяха наградени медалистите в ски бягането на 30 км за жени и 50 км за мъже, което беше съкратено на 30 км заради студеното време.

Новият член на МОК, френската легенда в биатлона Мартен Фуркад награди част от доброволците на олимпиадата.

Пандемията на коронавирус също силно ограничи броя на хората, които могат да присъстват на церемонията,

която включваше предаване на олимпийския флаг на Милано и Кортина Д'Ампецо, следващите домакини на Зимните игри през 2026 година. Томас Бах предаде знамето на кметовете на двата града Джузепе Сала и Джанпиетро Гедина.

