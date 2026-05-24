Свят

Споразумението предвижда премахване на блокадата на иранските пристанища и размразяване на активи.

24 май 2026, 16:20
„Аксиос“: САЩ и Иран са близо до споразумение за 60-дневно примирие
Източник: БТА

С АЩ и Иран са близо до подписването на сделка, предвиждаща 60-дневно удължаване на примирието и отваряне на Ормузкия проток, съобщи американското издание "Аксиос", цитирано от Ройтерс.

Сделката ще включва също така възможност за Иран свободно да продава петрол, като ще бъдат проведени преговори по отношение на иранската ядрена програма.

Според "Аксиос" по време на 60-дневния период Ормузкият проток ще бъде отворен, от преминаващите през него плавателни съдове няма да бъдат събирани такси и Иран ще се съгласи да разчисти мините, които е поставил в протока.

В замяна САЩ ще вдигнат блокадата на иранските пристанища и ще отменят някои санкции, за да може Иран свободно да продава петрол.

Споразумението предвижда също Иран да поеме задължение да не се сдобива с ядрени оръжия и да преговаря за прекратяване на програмата си за обогатяване на уран.

САЩ също така биха водили преговори и за размразяване на ирански активи.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
