„Аксиос“: САЩ и Иран са близо до споразумение за 60-дневно примирие

С АЩ и Иран са близо до подписването на сделка, предвиждаща 60-дневно удължаване на примирието и отваряне на Ормузкия проток, съобщи американското издание "Аксиос", цитирано от Ройтерс.

Сделката ще включва също така възможност за Иран свободно да продава петрол, като ще бъдат проведени преговори по отношение на иранската ядрена програма.

Израел: Примирието между САЩ и Иран не включва Ливан

Според "Аксиос" по време на 60-дневния период Ормузкият проток ще бъде отворен, от преминаващите през него плавателни съдове няма да бъдат събирани такси и Иран ще се съгласи да разчисти мините, които е поставил в протока.

Axios says proposed US-Iran deal involves opening strait during 60-day ceasefire extension https://t.co/LeC5o0ZQyS https://t.co/LeC5o0ZQyS — Reuters (@Reuters) May 24, 2026

В замяна САЩ ще вдигнат блокадата на иранските пристанища и ще отменят някои санкции, за да може Иран свободно да продава петрол.

Хаос в Ормузкия проток: Защо надеждата за мир се изпари за часове

Споразумението предвижда също Иран да поеме задължение да не се сдобива с ядрени оръжия и да преговаря за прекратяване на програмата си за обогатяване на уран.

САЩ също така биха водили преговори и за размразяване на ирански активи.