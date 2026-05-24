Свят

Ердоган предложи на Тръмп подкрепа за споразумение с Иран и отваряне на Ормузкия проток

Турският президент разговаря с държавния глава на САЩ и регионални лидери на фона на усилията за деескалация в Близкия изток

24 май 2026, 14:56
Източник: AP/БТА

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Турция е готова да окаже „всякаква подкрепа“ за евентуално споразумение с Иран, което да допринесе за стабилността в региона и за гарантиране на свободното корабоплаване през стратегическия Ормузки проток.

Това е станало по време на телефонен разговор между Ердоган и американския президент Доналд Тръмп, както и с участието на регионални лидери, предаде "Ройтерс".

Според информация на Дирекцията по комуникации към турското президентство Ердоган е подчертал, че евентуално споразумение за осигуряване на свободно преминаване през Ормузкия проток би имало сериозен положителен ефект не само върху Близкия изток, но и върху световната икономика.

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути в света. През него преминава значителна част от глобалния износ на петрол и втечнен природен газ от страните в Персийския залив.

Всяко напрежение в района веднага се отразява върху международните енергийни пазари и цените на петрола. Именно затова международната общност следи внимателно разговорите между Вашингтон, Техеран и регионалните посредници.

През последните месеци опасенията от затваряне или ограничаване на корабоплаването през протока доведоха до сериозни колебания на енергийните пазари и тревоги за глобалните доставки.

Турция се опитва да играе ролята на посредник

Анкара от години поддържа сложни, но активни отношения както със САЩ, така и с Иран, което позволява на Турция да се позиционира като възможен посредник в регионални кризи.

Ердоган нееднократно е заявявал, че Турция подкрепя дипломатическите решения и избягването на по-широк конфликт в Близкия изток.

Според анализатори инициативата на турския президент е част от по-широките усилия на Анкара да засили влиянието си в региона и да се утвърди като ключов дипломатически фактор между Запада и Близкия изток.

Нов разговор между Тръмп и Ердоган

Това е вторият официално обявен разговор между двамата президенти в рамките на няколко дни.

На 20 май Ердоган вече разговаря с Тръмп и тогава приветства удължаването на примирието с Иран. Турският лидер подчерта, че всяка стъпка към деескалация е от решаващо значение за сигурността на региона.

От своя страна американският президент през последните дни неколкократно заяви, че Вашингтон работи по рамка за евентуално мирно споразумение с Техеран.

Напрежението в региона остава високо

Въпреки дипломатическите сигнали ситуацията в Близкия изток остава изключително напрегната.

Иран настоява за премахване на санкциите и прекратяване на американския натиск, докато САЩ и съюзниците им искат гаранции за сигурността на корабоплаването и ограничаване на иранските военни активности в региона.

Паралелно с това продължават и опасенията от разширяване на конфликта към Ливан, Сирия и други части на Близкия изток.

На този фон включването на Турция в дипломатическите усилия се разглежда като опит да бъде избегната по-мащабна регионална криза, която би могла да има сериозни последици за световната икономика и енергийните доставки.

Източник: БТА/Светослав Танчев    
