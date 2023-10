Почина звездата от сериала "Приятели" Матю Пери

А ктьорът Матю Пери, който изигра Чандлър Бинг в хитовия американски сериал "Приятели", е бил намерен мъртъв в дома си на 54-годишна възраст, съобщават американските медии, цитирани от Франс прес.

REST IN PEACE: "Friends" star Matthew Perry has died at 54 years old, according to law enforcement sources who spoke to ABC News. According to the LAPD, a call was received at 4:07 p.m. PT for a male in his 50’s who was unresponsive. The Los Angeles County Medical Examiner will… pic.twitter.com/wXompwV5K0