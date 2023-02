Сблъсъците в Палестина: Загинаха 11, над 100 ранени

В сблъсъци с израелски войски в град Наблус на окупирания Западен бряг на река Йордан са загинали 11 палестинци, включително най-малко четирима въоръжени бунтовници и четирима цивилни, предаде Ройтерс, като се позова на съобщения на службите за спешна помощ. Повече от 100 души са били ранени.

Израелската армия потвърди в изявление за вчерашната операция в Наблус, посочвайки, че нейните войници са били подложени на обстрел, докато са се опитвали да задържат бунтовници, заподозряни в подготовка на предстоящи нападения. Няма жертви сред израелските военнослужещи, се казва в изявлението.

Израел нанесе въздушни удари в ивицата Газа

Палестинската групировка "Ислямски джихад" съобщи, че израелски войски са обградили двама от нейните командири в къща в Наблус, предизвиквайки сблъсък, към който са се присъединили и други въоръжени палестинци. Последвали са експлозии и младежи са започнали да замерят с камъни израелските бронирани машини.

An armored #Israeli vehicle deliberately rams into a Palestinian crowd who were posing ZERO threat, during an army raid on #Nablus.



IDF's been teargassing the area at random.

5 Palestinians have been injured by live fire.



In 2023, Israel killed 49 Palestinians, per @EuroMedHR pic.twitter.com/vu0vu1iLI6