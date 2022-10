САЩ заплаши Русия с тежки последици, ако използва „мръсна” бомба

А ко Русия използва "мръсна бомба" или прибегне до употребата на ядрени оръжия, ще си понесе последиците. В това бе категоричен Нед Прайс, говорител на американския Държавен департамент, предаде "Ройтерс".

