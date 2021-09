Историческо: САЩ, Великобритания и Австралия се обединиха в нов пакт за сигурност

С АЩ, Великобритания и Австралия обявиха създаването на тристранно партньорство в сферата на сигурността в Индо-Тихоокеанския район, с което Австралия ще може да се сдобие с атомни подводници на фона на увеличаващото се влияние на Китай в региона, предаде Reuters.

Pact with U.S., Britain, will see Australia scrap French sub deal-media https://t.co/Z7Yy0GgpKo pic.twitter.com/ufPU7csuge