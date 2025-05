Среща в Лондон: Европейските министри обсъждат мир в Украйна и нови санкции срещу Русия

Б ританският външен министър ще бъде домакин на европейски колеги в понеделник, 12 май, с цел да обсъдят подкрепата за Украйна и разширяването на регионалното сътрудничество в областта на отбраната.Форумът идва непосредствено преди предстоящата среща на върха, на която премиерът Киър Стармър ще разговаря с лидерите на Европейския съюз следващата седмица, съобщи Reuters.

Британският външен министър Дейвид Лами ще се срещне с представители на Франция, Италия, Германия, Испания, Полша и Европейския съюз, съобщиха от британското външно министерство.

"Изправени сме пред момент, който се случва веднъж на поколение за колективната сигурност на нашия континент“, заяви Лами. "Предизвикателството, пред което сме изправени днес, не е само свързано с бъдещето на Украйна – това е екзистенциален въпрос за цяла Европа."

Очаква се Лами да обяви допълнителни санкции, насочени към лица и организации, подкрепящи руската инвазия в Украйна.

Лидерите на Великобритания, Франция, Германия и Полша посетиха Киев в събота, 10 май, за да изразят подкрепата си за безусловно 30-дневно прекратяване на огъня в Украйна, инициатива, която бе подкрепена и от САЩ и президента Доналд Тръмп. Те допълнително заплашиха президента Владимир Путин с нови „мащабни“ санкции, ако не приеме предложението. В отговор, в неделя, Путин предложи преки преговори с Украйна с цел прекратяване на войната.

