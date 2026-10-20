Уфолог разследва мистериозен хуманоид, убиващ пилета по границата САЩ-Мексико

М истериозен хуманоид, който убива пилета, дебне в пустинята близо до границата между САЩ и Мексико, твърди водещ изследовател на паранормални явления, който се опитва да проследи „хищника“.

Така нареченото „Същество от долината Хуарес“ – описано като малко, безкосмено същество с височина около 60 сантиметра – умъртвява и поглъща птици в Мексико, твърди ветеранът мексикански уфолог Хосе Хайме Мосан, пише New York Post.

Humanoid 'predator' cryptid preying on chickens along US-Mexico border: paranormal investigator https://t.co/nrXm6OQnMB https://t.co/uaPoCvXEYD — New York Post (@nypost) October 19, 2026

„Това е хищник. Не казвам, че е извънземно, но е нещо страшно“, заяви Мосан пред мексикански медии, цитиран от El Paso Times.

Според съобщенията, няколко свидетели са хванали миниатюрното същество да убива домашни птици в мексиканския щат Чихуахуа.

„То е пъргаво. Притежава интелигентност. Ходи на два крака. Прилича на човек и има глава като човешка“, разкри Мосан пред местен вестник, макар да допълни, че съществото едва ли представлява пряка заплаха за хората.

Изследователят на паранормални явления твърди още, че малко момче е станало свидетел как криптидът улавя пиле за главата, след което бързо се изчезва, изкачвайки се по дърво.

Зачестилите сигнали за наблюдения на „хищника“ накараха Мосан да предприеме интензивно търсене с надеждата да открие истината зад мистерията в долината Хуарес.

„Защо се е появило точно там? Това е пълна гатанка. Дали става дума за междуизмерни същества? Или са същества, дошли заедно с други посетители? Възможно ли е да са пристигнали с кораби?“, коментира Мосан относно потенциалния произход на съществото.

Подробностите около предполагаемите наблюдения, разпространявани от известния уфолог – чиито предишни твърдения за доказателства за извънземен живот бяха оспорени от научната общност – остават доста оскъдни.

Това обаче не спира изследователя. Известният уфолог вече беше забелязан да прави оглед и да води разследване на терен в гробището „Тепеяк“ в Хуарес.

„Тази история ще обиколи света. Не само Мексико, а целия свят“, заяви Мосан пред репортери по време на проучванията си.

Междувременно властите и служителите по обществената безопасност както в Ел Пасо (САЩ), така и в Хуарес (Мексико) заявиха, че при тях не са постъпвали официални сигнали за подобно същество или за необичайни нападения над животни.