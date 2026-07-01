САЩ с ултиматум към Канада и Мексико

С ъединените щати заявиха, че няма да подновят Североамериканското търговско споразумение с Канада и Мексико, като вместо това ще провеждат ежегодни прегледи на споразумението.

„Съединените щати не се съгласиха да подновят USMCA в сегашния му вид“, каза търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър след виртуална среща с колегите си.

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„Съединените щати ще продължат да работят съвместно с Мексико и Канада за преодоляване на недостатъците на споразумението и на търговските ни дефицити с тези страни“, добави той.

Предисторията на днешното напрежение около северноамериканската търговия започна с последователната критика на Доналд Тръмп към предходното споразумение НАФТА, което той определяше като „кошмар“ за американската индустрия. Парадоксално, но именно неговата първа администрация договори настоящото споразумение, от което сега президентът на САЩ се отказва заради огромните търговски дефицити.

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USMCA влезе в сила през 2020 г. То съдържа механизъм за преразглеждане, който заложи основата на сегашната несигурност.

В опит да си осигурят дългосрочна стабилност, предвид огромната си икономическа зависимост от американския пазар, Канада и Мексико предприеха конкретни дипломатически стъпки. На 1 юни канадският министър Доминик Леблан официално предложи на американския търговски представител Джеймисън Гриър и на мексиканския си колега Марсело Ебрард пактът да бъде удължен с 16 години. Мексико веднага подкрепи инициативата.

Днешният отказ на Вашингтон да приеме това предложение и настояването за ежегодни прегледи обаче продължава политиката на Тръмп да поддържа търговските партньори на САЩ в състояние на постоянна несигурност.