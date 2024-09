Newsweek: Съюзник на Путин прогнозира, че САЩ ще рухнат в „предстояща нова гражданска война“

Б ившият руски министър-председател Дмитрий Медведев, близък съюзник на руския президент Владимир Путин, отправи в събота предупреждение, в което прогнозира, че Съединените щати ще се сринат в „предстояща нова гражданска война“ на фона на тазгодишните избори заради руските санкции, пише Newsweek.

От началото на руско-украинската война през февруари 2022 г. западните държави наложиха санкции на Москва, като няколко хиляди санкции бяха наложени на руски физически лица, предприятия и държавни институции. САЩ постепенно разшириха наложените санкции, като през декември президентът Джо Байдън издаде изпълнителна заповед, която позволява на САЩ да налагат директни санкции на чуждестранни банки, улесняващи значителни трансакции за Русия. Вашингтон заплаши да блокира от финансовата си система такива банки, които осъществяват бизнес с фирми, подкрепящи руската отбранителна промишленост.

В съботното съобщение в Телеграм Медведев, заместник-председател на руския Съвет за сигурност, говори за настоящия политически климат в САЩ и за президентската надпревара през 2024 г., в която бившият президент Доналд Тръмп, кандидат за президент на ПП, ще се изправи срещу вицепрезидента Камала Харис, която спечели номинацията за президент на Демократическата партия, след като Байдън се отказа от надпреварата на 21 юли.

