Индия и Пакистан са на прага на ядрен конфликт. Защо на Тръмп не му пука

В оенната криза между Индия и Пакистан е точно онзи вид международна извънредна ситуация, която някога би предизвикала пълномащабен дипломатически стремеж от страна на САЩ да охладят страстите и да предотвратят по-широка война.

Но тези последни бойни действия отвъд Кашмир, спорния регион с мюсюлманско мнозинство, може да се превърнат в изпитание за капацитета на администрацията на Тръмп и ограничените стремежи за глобално събиране – и за света без американско лидерство, пише в свой анализ Си Ен Ен (CNN).

Президентът Доналд Тръмп във вторник предложи пасивен първоначален отговор на боевете,

предизвикани от терористична атака срещу индийски туристи, за която Ню Делхи обвинява подкрепяни от Пакистан бойци. „Жалко е“, каза Тръмп. „Надявам се само да приключи бързо“. В сряда той отиде малко по-далеч, предлагайки добрите си услуги, без да показва особен ентусиазъм да се намеси. „Разбирам се и с двамата, познавам и двамата много добре и искам да видя как ще се справят“, каза Тръмп. „Те си взеха око за око. Така че се надявам, че могат да спрат сега. ... Ако мога да направя нещо, за да помогна, ще бъда там“.

Trump urges peace: ‘I get along with both... I want to see them stop.’ A clear call for India to end hostilities Pakistan has always stood for regional stability and dialogue. pic.twitter.com/krAZze2Wwq