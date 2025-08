Съветник на Тръмп: Индия финансира войната в Украйна с руски петрол

В исокопоставен съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп днес обвини Индия, че ефективно финансира войната на Русия в Украйна, като купува петрол от Москва, след като Тръмп засили натиска върху Ню Делхи да спре да купува руски петрол, предаде Ройтерс.

"Това, което той (Тръмп) каза много ясно, е, че не е приемливо Индия да продължава да финансира тази война, като закупува петрол от Русия", заяви Стивън Милър, заместник-началник на канцеларията в Белия дом и един от най- влиятелните помощници на Тръмп.

Критиките на Милър бяха едни от най-острите досега от страна на администрацията на Тръмп по отношение на един от основните партньори на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион, посочва Ройтерс.

"Хората ще бъдат шокирани да научат, че Индия е основно обвързана с Китай в закупуването на руски петрол. Това е изумителен факт", заяви Милър в предаване на Фокс Нюз.

