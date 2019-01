Турският президент Реджеп Ердоган беше сред първите, позвънили на венецуелския президент Николас Мадуро, за да изрази подкрепата си след като опозиционният лидер и председател на народното събрание Хуан Гуайдо се обяви за временен президент и получи подкрепа от САЩ и други южноамерикански държави. Въпреки че Гуайдо направи тази стъпка по силата на право, заложено в конституцията на страната, Мадуро нарича събитията „преврат“ и отказва да предаде поста си, спечелен след силно оспорвани избори миналата година. Така Венецуела се сдоби с двама президенти, които в момента се борят за външна подкрепа.

Докато Германия, Испания и Франция заявиха – а с тях и ЕС – че ако не бъдат проведени избори възможно най-скоро, ще подкрепят Гуайдо за президент, Турция, която е важен партньор на ЕС и член на НАТО, предпочете да застане зад Николас Мадуро заедно с Русия (и подкрепената от нея Южна Осетия), Сирия, Боливия и Китай. Това решение на Ердоган има своето икономическо и политическо обяснение.

Икономическите и политически връзки между Анкара и Каракас станаха по-задълбочени през последните години, като Ердоган неведнъж е критикувал санкциите върху Венецуела. Последно турският президент отправи своите критики преди месец по време на посещение в южноамериканската държава. Турският президент призова за инвестиции във венецуелската икономика, а Мадуро заяви, че турският бизнес ще вкара близо пет милиарда евро в страната. Добрите отношения могат да се видят от всеки, решил да пътува до Венецуела: докато западните авиолинии в голямата си част прекратиха полетите до Венецуела, турските авиолинии продължават да извършват няколко полета на седмица до Каракас.

Прави впечатление и друг любопитен момент. Малко след като новините за обявяването на Гуайдо за временен президент започнаха да обикалят света, международни наблюдатели забелязаха самолет, принадлежащ на турския милиардер Тургай Джинер да заминава от Турция за Москва и от там за Венецуела. Малко по-късно беше забелязан и руски самолет от Москва, за който беше потвърдено, че е превозвал наемници от компанията „Вагнер“, която от 9 януари изпраща свои бойци за охрана на Николас Мадуро. „Вагнер“ стана известна покрай операциите си в Украйна, Сирия и Централноафриканската република.

Политическите отношения между Турция и Венецуела са подплатени с икономика. Тонове злато от Венецуела, добито под наблюдението на местните генерали, са превозвани до Турция за обработка. Златото е особено важна суровина в контекста на санкциите върху страната. Американски официални лица заявиха, че част от товарите са стигнали и до Иран, който използва търговията със злато през Турция, за да подсигури финанси, ударени от наложените санкции от САЩ. Виждайки, че със злато могат да бъдат заобикаляни санкциите, Мадуро опита да върне 1,2 милиарда долара в злато, държани във Великобритания, но това искане му беше отказано след като ситуацията във Венецуела се влоши в средата на януари.

