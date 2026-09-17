България

Зад мълчанието на децата: Защо насилието в училище не е „просто детска разправия“

Над 75% от българите виждат насилието между децата като основна заплаха, но малцина родители подават сигнал. Проучване разкрива опасните последици от мълчанието у дома и нуждата от ранна превенция преди агресията да се превърне в трагедия

17 септември 2026, 06:47
Зад мълчанието на децата: Защо насилието в училище не е „просто детска разправия“
Източник: iStock

С началото на учебната година училището отново се изпълва с детски гласове, срещи, приятелства и неизбежните конфликти. Но зад шума на междучасията понякога остават неща, за които децата не говорят. Подигравка, заплаха, унижение, физическа агресия, изолация – насилието може да изглежда като „обикновена детска разправия“, докато за едно дете преживяното се превръща в страх, самота и усещане, че няма към кого да се обърне, съобщи dariknews.bg.

МОН срещу агресията: Младите станаха „блуждаещи атоми с телефони“

Следващите данни (от национално проучване сред 1006 души на възраст между 25 и 64 години, по равно мъже и жени на ESTAT, поръчано от фондация „Лъчезар Цоцорков“ и проведено в първата половина на 2025 г.) показват колко голям е проблемът и колко трудно обществото говори за него.

75% от българите определят насилието между децата сред водещите обществени заплахи у нас. В същото време само 3% от родителите търсят помощ от институции, когато собственото им дете проявява агресия, а едва един на всеки десет подава сигнал, когато детето му е жертва на насилие.

Но защо, когато проблемът е толкова видим, толкова често възрастните избират да мълчат?

Когато детето ни е извършител

Резултатите от проучването показват нещо, което трудно може да бъде подминато – 59% от анкетираните родители казват, че детето им е било жертва на насилие. В същото време 63% признават, че детето им е проявявало насилие спрямо друго дете, възрастен или животно.

Стартира националната информационна кампания за превенция на насилието над и сред деца „Детството е за смях, не за страх“

Така се очертава противоречие: обществото силно осъжда насилието между децата, но когато случаят засегне собственото семейство, реакцията често е мълчание.

„Никой не иска да каже и да признае, че неговото дете е извършило такова нещо“, казва Мариета Гечева, програмен директор „Закрила на деца“ към фондация „Лъчезар Цоцорков“ пред БНР.

По думите ѝ първата реакция често е отричане, последвано от търсене на друг виновен. Родителят може да разговаря с детето си вкъщи, но да не предприема други действия.

Това мълчание обаче не решава проблема. То може да го остави затворен в семейството, без детето, което е проявило агресия, да получи необходимата подкрепа, а жертвата – защита.

„Родителите, в частност и обществото, не се идентифицират като едно цяло и двете страни си задават въпроса: Кой е виновен?“, посочват от фондацията.

Насилието не започва с удар

Насилието не е само физическо. То може да бъде свързано с поведение, което унижава, плаши, изолира или наранява другия. А когато се превърне в повтарящ се модел, последствията могат да се задълбочат.

Държавната агенция за закрила на детето определя насилието от деца над деца като широко разпространен проблем, който застрашава безопасното им развитие. По данни на УНИЦЕФ половината от децата между 13 и 15 години – около 150 милиона по света – са преживявали насилие от други деца в училище.

Затова превенцията не може да започва едва когато вече има пострадало дете, сигнал, проверка или наказание.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска предупреждава именно за това: „Проблеми в обществото има. Насилието сякаш започва да се приема като нещо нормално. За да се случи ефективна превенция, трябва сензитивност и непримиримост. Необходими са повече сигнали от учители и лекари.“

Това означава да не чакаме детето да стигне до крайна точка, за да повярваме, че има проблем.

Детето агресор също има нужда от помощ

Една от най-трудните истини за приемане е, че защитата на децата не означава просто да разделим света на „жертви“ и „лоши деца“.

От Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Пазарджик например подчертават, че децата, които проявяват агресия, трябва да бъдат включвани в програмите за борба с насилието, а не да бъдат сочени с пръст.

Самите младежи поставят проблема по друг начин. Според ученици и представители на младежки организации липсата на внимание от родителите и негативното влияние на приятелската среда могат да бъдат сред причините за агресията.

„Темата за агресията не трябва да се избягва. Поражда се от страх, самота, безсилие. Агресивният човек е безсилният човек“, заявяват те. Това не оправдава насилието, но показва защо само наказанието не е достатъчно.

Училището не може да бъде оставено само

Възрастните често очакват от учителя да види, разбере и спре всичко. Но училището не може да замени семейството, социалните услуги, здравната система, полицията или останалите институции.

„Не трябва да бъдем администратори, когато работим с деца. Иска се сърце. Трябва да намерим път да работим заедно с техните родители“, казва министър Клисурска. 

Цветелина Арапова, директор на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ – Пазарджик, също посочва слабост в сегашния подход, а именно, че Координационният механизъм за работа с пострадали от насилие се задейства, когато насилието вече се е случило, а идеята е да се реагира преди това.

По думите ѝ в много случаи институциите работят само с детето, докато семейството остава настрани. Именно затова превенцията означава не просто повече правила, а по-добра връзка между хората, които могат да забележат проблема навреме.

Да научим децата да казват „не“

Държавната агенция за закрила на детето поставя акцент и върху т.нар. асертивно, или себеутвърждаващо поведение – умението човек да уважава собствените си права и да заявява нуждите си, без да нарушава правата на другите.

Това е умение, което се изгражда с време и практика. Възрастните могат да помагат, като дават личен пример, използват ролеви игри, насърчават децата да изразяват мнението си и ги учат как да реагират в трудни ситуации.

Важно е децата да знаят и към кого могат да се обърнат, когато не могат да се справят сами.

Целта не е детето никога да не изпитва гняв. Гневът е естествено емоционално състояние, което може да варира от раздразнение до ярост. Важното е детето да се научи да го разпознава и управлява, без да наранява себе си или другите.

Обществото също трябва да се научи да реагира

Насилието над деца не е само проблем на „другите“. То не е само проблем на училището, родителите или социалните работници. И не приключва, когато звънецът удари края на часа.

Детето, което е жертва, има нужда някой да му повярва. Детето, което проявява агресия, има нужда някой да спре поведението му, но и да разбере какво стои зад него. Родителят има нужда от подкрепа, за да не превръща срама и страха в мълчание. Учителят има нужда от знания и подкрепа, за да разпознае риска. А институциите трябва да могат да работят заедно, преди проблемът да е станал криза.

Фондации у нас работят за това да се подобри координацията между родителите, децата и институциите, за да не се стига до момента, в който всички виждат проблема, но всеки чака някой друг да направи първата крачка.

Нека със старта на учебната година да говорим за началото на година, в която повече възрастни се осмеляват да питат, да слушат и да реагират, за да не живее детето с насилието, а да се учи, че има право да бъде в безопасност.

Източник: dariknews.bg    
насилие в училище детска агресия тормоз превенция на насилието закрила на детето роля на родителите психично здраве социален проблем институции училищни конфликти
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Крадец влезе в апартамент в центъра на София и заключи семейството вътре

Крадец влезе в апартамент в центъра на София и заключи семейството вътре

Зеленски: Русия на два пъти опита да атакува самолета ми

Зеленски: Русия на два пъти опита да атакува самолета ми

Откриха мъртви мъж и жена в столичния квартал

Откриха мъртви мъж и жена в столичния квартал "Бояна"

Камарата на представителите на САЩ прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия

Камарата на представителите на САЩ прие мащабен законопроект за санкции срещу Русия

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как кучетата си намират приятели

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg
Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект
Ексклузивно

Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект

Преди 19 часа
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Ексклузивно

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Преди 1 ден
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Ексклузивно

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Преди 1 ден
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Ексклузивно

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Прокуратурата разследва финансирането на хижа „Петрохан“

Прокуратурата разследва финансирането на хижа „Петрохан“

България Преди 12 минути

Проверяват произхода на средства, с които са купувани автомобили, както и банкови сметки в България и САЩ

.

Руска въздушна атака срещу Одеса и Киев: Десетки са ранени, сред тях и деца

Свят Преди 16 минути

Поразена е 19-етажна сграда в Одеса, а в Киев са регистрирани експлозии от ракети „Циркон“. Украйна отвърна с атаки срещу Ростов и Ярославъл

.

Великобритания внесе официално искане за екстрадицията на братята Тейт от САЩ

Свят Преди 28 минути

Андрю и Тристан Тейт остават в ареста, докато Държавният департамент разглежда молбата за предаването им на британското правосъдие

"Краят на войната с Иран може да е близо": Тръмп готви среща с лидерите от Залива

"Краят на войната с Иран може да е близо": Тръмп готви среща с лидерите от Залива

Свят Преди 45 минути

"Те искат да сключат споразумение. Ще видим как ще се развият нещата", каза той по отношение на Иран

Петролът поскъпва, горивата под натиск: Очакват ли ни цени от 2,50 евро

Петролът поскъпва, горивата под натиск: Очакват ли ни цени от 2,50 евро

България Преди 53 минути

Богдан Богданов предупреди за дефицит на дизел и керосин и призова за спешни мерки

"Може да е враждебен акт": Тръмп заплаши ЕС с мита заради Канада

"Може да е враждебен акт": Тръмп заплаши ЕС с мита заради Канада

Свят Преди 1 час

Американският президент реагира остро на предложението Канада да стане първата асоциирана държава към Европейския съюз

Капанът на вината: Защо не смеем да си вземем болничен, когато сме болни

Капанът на вината: Защо не смеем да си вземем болничен, когато сме болни

Любопитно Преди 1 час

Подходът ви към боледуването казва много за вас като личност и за мястото, където работите. По-старите поколения може би са били по-склонни да търпят, но това не прави този подход здравословен

След две катастрофи и бягство: Задържаха агресивен шофьор в Слънчев бряг

След две катастрофи и бягство: Задържаха агресивен шофьор в Слънчев бряг

България Преди 2 часа

36-годишният мъж е отказал тестове за алкохол и наркотици и е настанен в болница

д

Кола се качи на тротоар и блъсна пешеходец във Варна, велосипедист му спаси живота

България Преди 2 часа

21-годишният шофьор е избягал от мястото на инцидента, но по-късно е бил задържан

МВР събира ръководния състав преди президентските избори

МВР събира ръководния състав преди президентските избори

България Преди 2 часа

Вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар Любомир Николов ще представят приоритетите за работа на службите

Ремонт променя движението по АМ „Марица“ в посока Пловдив

Ремонт променя движението по АМ „Марица“ в посока Пловдив

България Преди 2 часа

Поетапно се ограничават трите ленти при 68-ия километър, трафикът ще се пропуска по свободната лента

,

Твърде голяма подкрепа за Украйна? Какво мислят в Германия

Свят Преди 3 часа

Преобладаващата част от германците - 52% - подкрепя помощите за Украйна

17 септември: Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София

17 септември: Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София

Любопитно Преди 3 часа

Те загинали в страшни мъчения за Христовата вяра

<p>Кабинетът трябва да одобри размера на линията на бедност</p>

Министрите се събират на заседание: Кабинетът трябва да одобри размера на линията на бедност

България Преди 3 часа

Предложението предвижда прагът да бъде увеличен с малко над 13%

.

Доброволен шпионаж: Как сами даваме най-дълбоките си тайни на изкуствения интелект

Любопитно Преди 3 часа

3 милиарда съобщения на ден пълнят базата данни на технологичните гиганти, превръщайки личните ни страхове, дългове и емоционални кризи в идеалната мишена за рекламодатели и хакери

Лятото се завръща: Слънце и до 31° в четвъртък

Лятото се завръща: Слънце и до 31° в четвъртък

България Преди 3 часа

Хубавото време с още по-топли дни ще се задържи и през уикенда

Всичко от днес

От мрежата

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Дъщерята на Риана навърши една годинка с диаманти и Dior

Edna.bg

Майка и три дъщери, останали верни на Христос: Историята на София, Вяра, Надежда и Любов

Edna.bg

Откриха мъртви мъж и жена в дома им в София

Nova.bg

Задържаха агресивен шофьор след две катастрофи и бягство в Слънчев бряг

Nova.bg